Egypte: Présence qualifiée des éditeurs chrétiens à la 53e Foire internationale du livre du Caire

Le Caire — La Foire internationale du livre qui se tient au Caire, et qui en est à sa 53e édition en 2022, enregistre également cette année de nombreuses maisons d'édition liées aux Églises et aux institutions ecclésiales présentes en Égypte.

La foire, inaugurée le jeudi 27 janvier, se poursuivra jusqu'au 6 février et se veut un signe de reprise pour l'ensemble du secteur de l'édition égyptien, gravement pénalisé par la crise de la pandémie.

Parmi les ouvrages importants présentés cette année sur les stands des exposants chrétiens, on retiendra notamment ceux édités par le séminaire théologique du patriarcat copte orthodoxe, qui a publié, entre autres, une version précieuse des premières règles monastiques chrétiennes apparues en Égypte dès l'époque romaine. Le Centre culturel copte orthodoxe a apporté à la foire plusieurs volumes inédits consacrés à la vie et à l'œuvre théologique et pastorale du pape Shenuda III (1923-2012), une figure centrale de l'histoire récente du christianisme copte, qui, à l'occasion du prochain dixième anniversaire de sa mort, fera l'objet d'intenses manifestations commémoratives.

Cette année, la Maison de la culture, qui est liée à la communauté copte évangélique, participe également à la foire de l'édition avec une série de nouvelles publications de haute qualité, également consacrées aux questions sociales contemporaines et aux sujets d'actualité liés aux études de psychologie et de sociologie, ainsi que des éditions arabes d'œuvres de Martin Luther King, de l'écrivain britannique C.S. Lewis et du théologien anglican John Stott.

Parmi les éditeurs catholiques locaux, la maison d'édition "Logos" expose également toutes ses publications récentes à la Foire internationale du Caire.

La vivacité des Eglises et des communautés ecclésiales présentes en Egypte s'exprime depuis longtemps par la qualité et la quantité des initiatives promues par les différentes réalités ecclésiales dans le domaine de l'édition et des médias. La présence d'un nombre important d'éditeurs chrétiens à la Foire internationale du livre organisée en Égypte confirme de manière éloquente la volonté des opérateurs du secteur de réagir et de ne pas succomber à la crise du secteur de l'édition, aggravée ces dernières années par la pandémie. Dans le passé, les espaces d'exposition de la cathédrale copte orthodoxe du Caire ont accueilli à plusieurs reprises la "Foire du livre copte", un événement culturel qui, à certaines occasions, a vu la participation d'une quarantaine de maisons d'édition liées aux communautés ecclésiales autochtones.

La foire du livre du Caire est la plus grande et la plus ancienne foire internationale du livre organisée dans le monde arabe. La foire se déroule généralement au cours du mois de janvier. En 2021, en raison de la pandémie, l'ouverture de la foire au Caire a été reportée à la fin du mois de juin.