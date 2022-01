Madagascar: STOI / Association Fitia - Un partenariat pour aider les sinistrés

Dans le cadre du développement de ses activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), le groupe STOI a noué un partenariat avec l'association Fitia, dirigée par la Première dame, Mialy Rajoelina, qui est reconnue pour ses actes de bienfaisance en faveur des couches les plus vulnérables dans le pays.

Suite à la déclaration de l'état de sinistre national par le gouvernement, " le groupe veut manifester un geste de solidarité envers les sinistrés comptant actuellement plus de 100 000 personnes dans tout le pays, sans compter le nombre de pertes en vie humaine, et ce, en tant qu'entreprise citoyenne et responsable. C'est la raison pour laquelle, nous avons remis un don composé de 10 tonnes de riz hybride et de 10 tonnes de pois du cap à l'association Fitia ", a déclaré Tahiana Razanamahefa, la représentante du groupe STOI, lors de la remise de ce don samedi dernier à l'Arena Ivandry. Pour sa part, Heritiana Randrianjanaka, représentant l'association Fitia, a avancé qu'une partie de ce don sera distribuée aux familles sinistrées qui ne sont pas déplacées mais restées chez elles, dans leurs localités. " Une autre partie de ces vivres sera cuite et préparée avant d'être distribuée aux sinistrés qui sont relogés au gymnase d'Ankorondrano. Ensuite, le reste sera destiné aux victimes du Kere dans la partie Sud de Madagascar. Il faut savoir que l'association Fitia veille au bien-être de 9 000 enfants malnutris dans le Sud. Nous nous engageons à les nourrir quotidiennement ", d'après toujours ses explications. Parlant des sinistrés recasés au site du gymnase à Ankorondrano, ils étaient au nombre de 2 400 personnes à bénéficier des repas chauds distribués par le groupe STOI et l'équipe dynamique de l'association Fitia, le week-end dernier.

Produits 100% " Vita Malagasy ". En outre, les familles sinistrées dans la commune d'Ambohitrimanjaka en seront également bénéficiaires. Il est à noter que le riz hybride et les pois du cap, qui ont été remis à l'association Fitia, sont produits localement par le groupe STOI, lui-même. " Nous produisons et vulgarisons le riz hybride étant donné que cette variété de semence importée de Chine procure un rendement de productivité à haute valeur ajoutée, atteignant entre 8 et 12 tonnes par hectare. Nous produisons également du pois du cap de qualité dont la récolte est en grande partie destinée à l'exportation. Compte tenu de la situation difficile qui prévaut dans le pays, il est préférable que les familles sinistrées victimes des fortes intempéries bénéficient de ces produits de qualité, fabriqués localement et 100% " Vita Malagasy ". Quant à notre partenariat avec l'association Fitia, ce n'est qu'un début. Nous avons encore d'autres projets sociaux à mettre en place dans le pays ", a conclu Tahiana Razanamahefa, la représentante du groupe STOI.