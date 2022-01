Madagascar: Handball - Autre temps, autres mœurs !

Pour un nouveau départ, la nouvelle fédération, la seule à être dirigée par une femme, a montré l'exemple à suivre en matière de développement du handball.

Elle a, en effet, choisi de ratisser large pour la préparation de l'IHF Trophy qui va se tenir aux Comores au mois d'avril. Non seulement, la FHB a appelé tous les joueurs et joueuses des catégories cadet et junior, mais elle a aussi voulu rabattre les cartes en sollicitant 16 encadreurs des quatre coins de l'île. Et si ce n'est pas rappeler tout le petit monde du handball, Dieu que cela y ressemble !

Une pratique inédite, mais plus on ratisse large, plus on aura un noyau compétitif. Les 80 athlètes réunis au complexe sportif de Vontovorona auront jusqu'au 5 février pour essayer de taper dans l'œil du sélectionneur. Ce joyau de Vontovorona montre à quel point il favorise le regroupement des équipes nationales. Dès lors, on se demande pourquoi on s'acharne tant sur la réalisation de ce complexe alors qu'il arrange bien les affaires du petit monde du sport. Et pour toutes les disciplines !