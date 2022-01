Afrique: Egypte-Maroc - Colère et brutalités au menu

La troisième affiche des quarts de finale de la 33ème CAN a tourné à l'affrontement. Les joueurs des deux équipes et leurs encadreurs ont poursuivi leur match lugubre dans les vestiaires après le coup de sifflet final.

L'affiche des quarts de finale de la CAN 2021 Egypte-Maroc promettait des étincelles sur le terrain du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Il y en a eu de toutes sortes. Des actions d'éclat et des rebondissements comme on aime en voir dans les bons matchs de football. Mais aussi et c'est le plus déplorable, de la violence. Verbale, physique, elle a émaillé l'ensemble de la partie et joué les prolongations à la fin du match, dans le couloir menant aux vestiaires.

Le penalty sifflé en faveur des Marocains à la 5ème minute par l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye après consultation de la VAR est le déclencheur des hostilités. La décision entraîne de vives contestations égyptiennes que le maître du terrain contient avec peine. Sans que l'on sache s'il simule ou pas, l'Egyptien Abdelmoneim se plaint d'avoir reçu un coup de Saiss au visage alors que l'on joue la 73ème minute. M. Ndiaye doit faire face à une énième contestation des nerveux Egyptiens qui contestent le coup franc qu'il vient de siffler. On frôle la bagarre générale à la 76ème minute après un choc entre le Marocain Achraf Hakimi et l'Egyptien Mohamed.

Des entraîneurs contaminés

Plusieurs joueurs des deux équipes accourent et s'empoignent littéralement avant que le pompier Maguette Ndiaye intervienne pour stopper l'escalade. Hakimi et Mohamed reçoivent chacun un carton jaune. Il n'y a pas que sur le terrain que le central Ouest-africain a sévi. Il a également sanctionné du petit papillon jaune des encadreurs égyptiens à la fin des prolongations.

Ceux-ci ont fait beaucoup de bruit et se sont souvent retrouvés tout près de l'aire de jeu. Les deux équipes se sont affrontées jusque dans les vestiaires. Une grosse bagarre entre joueurs marocains et égyptiens a retardé le début de la conférence de presse d'après-match. Si le sélectionneur de l'Egypte Carlos Queiroz s'est prêté à l'exercice, ce ne fut pas le cas pour son homologue du Maroc Vahid Halilhodzic. Interrogé par www.africatopsports.com, le superviseur des conférences presse au stade Ahmadou Ahidjo Aliou Goloko, dit ne pas connaître les raisons de la défection du technicien bosniaque.

Le site Internet français rmcsport.bfmtv.com croit connaître la cause de ce désistement. " Vahid Halilhodzic a refusé de se présenter en conférence de presse, arguant que son homologue adverse ne l'avait pas fait avant le match. Le sélectionneur du Maroc a également zappé la zone d'interviews ", écrit notre confrère. Qui ajoute que " les deux entraîneurs egyont eu un accrochage virulent dans les couloirs du stade. Ils ne sont pas venus aux mains mais le ton est sérieusement monté entre le Bosnien et le Portugais ", précise le journal en ligne.

La commission de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) devrait s'intéresser à ce match sulfureux. Des observateurs voient des sanctions pleuvoir sur les fautifs.