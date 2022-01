Afrique: CAN 2021 / Nampalys Mendy (homme du match) - " On sait que le peuple sénégalais attend de nous qu'on remporte la compétition "

interview

Si le Sénégal a pu dominer la Guinée Equatoriale (3-1) ce dimanche, c'est en partie grâce à l'énorme travail de Nampalys Mendy. Elu Homme du match, le milieu de terrain de 29 ans s'est prononcé sur la rencontre et sur le prochain adversaire dans les propos recueillis par Dounia MESLI d'Africatopsports.

Journaliste - Quel match réussi de ta part ?

Le plus important c'est le collectif. Je pense qu'on a appliqué la consigne du coach parfaitement. On savait que c'est une équipe joueuse et donc il va falloir rester patient et mettre les occasions au fond. Très satisfait ce soir.

Journaliste - Vous êtes arrivés avec une étiquette de favori, pensez-vous que vous assumez cette étiquette ?

Etiquette de favori ? Non. On sait qu'en Afrique c'est difficile d'être favori. Tous les matchs sont compliqués. On prend les matchs un à un et on monte en puissance aussi. C'est plutôt positif pour la suite.

Journaliste - Un mot sur votre prochain adversaire.

A ce niveau-là tous les adversaires sont compliqués à jouer, c'est à nous d'être bon au moment opportun.

Journaliste - Vous n'avez pas vu venir l'égalisation de la Guinée Equatoriale. Est-ce que ça vous a un peu remué ?

On a eu deux minutes un peu confuses, on sait remis par la suite dans le droit chemin. On est resté concentré et on n'a pas paniqué on a pu revenir au score.

Journaliste - Le fait d'avoir un grand public derrière vous, est-ce que ça vous a fait du bien ?

Ou bien sûr, il y avait eu beaucoup de Sénégalais qui ont fait le déplacement. Je les remercie. On est très content de leur soutien. Ils sont derrière nous quoi qu'il arrive. On sait que le peuple sénégalais attend de nous qu'on remporte la compétition et nous-mêmes, on est conscient de cela.