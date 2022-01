Afrique: CAN 2021 - Le discours rageur d' Abdou Diallo dans les vestiaires après la qualification pour les demi-finales

Le Sénégal s'est offert une place en demi-finale de la CAN 2021 en battant (3-1) ce dimanche, la Guinée Équatoriale en quarts de finale. Très heureux du ticket du dernier carré obtenu par sa sélection, Abdou Diallo a néanmoins donné de la voix dans les vestiaires après le match pour prévenir ses coéquipiers.

Malgré sa récente intégration dans la sélection sénégalaise, Abdou Diallo (7 sélections, 1 but) est entrain de prendre une place prépondérante au sein de la tanière des Lions de la Teranga. Après la qualification pour les demi finales du tournoi ce dimanche, le défenseur du PSG a envoyé un message fort à ses coéquipiers dans le vestiaire. Pour le joueur de 25 ans, l'heure n'est pas au relâchement mais plutôt à la concentration.

"Au début du tournoi, on nous a sous estimé. Personne ne nous prenait plus comme un favori soi-disant qu'on jouait mal. Aujourd'hui tout le monde va dire qu'on a gagné et qu'on est les favoris parce que le Maroc est sorti. Ne vous laissez pas avoir hein. On n'a encore rien fait puisqu'on n'est qu' en demi-finale.

On n'est content pour aujourd'hui. On profite bien de la qualification mais dès demain c'est reparti et n'oubliez pas qu'on n'a un jour de moins de récupération que le Burkina Faso." a-t-il lancé avec verve dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la Fédération sénégalaise de football.