Congo-Brazzaville: La Fécofoot fait un don d'équipements aux clubs

La Fédération congolaise de football (Fecofoot) s'est engagée à appuyer les clubs de la Ligue 1 en offrant à chacune d'elle, le 29 janvier au stade Alphonse- Massamba-Débat, un lot d'équipements sportifs destinés à leurs formations des moins de 17 ans.

Le geste de la Fécofoot vise à accompagner les clubs en vue de les aider à avoir une meilleure organisation. Chacune des équipes a, en effet, reçu de ce don, fruit du partenariat entre la Fécofoot et l'équipementier Macron, dix- sept ballons, une série de maillots, des chasubles accompagné d'un chèque de cinq millions. Par ce geste, la Fécofoot espère avoir des grands clubs au Congo.

" Depuis 4 ans, nous n'avons cessé de vous aider à subvenir aux besoins essentiels de vos clubs afin de trouver quelques solutions aux difficultés qui sont les vôtres chaque saison. C'est pour cela qu'en plus de la prise en charge totale du transport des équipes, l'assistance financière pour la prise en charge des entraîneurs et secrétaires généraux et la subvention directe aux clubs, nous avons décidé de vous assister pour les équipements ", a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas.

Les arbitres ne sont pas restés en marge de la vision de la Fécofoot. Dans le but de donner une nouvelle image de marque à ce corps de métier, ils ont également reçu un lot d'équipement. " Ceci n'est qu'un premier pas et comme tout voyage commence par le premier pas, ensemble nous ferons le deuxième qui nous fera gagner le pari de la modernité de notre football ", a conclu le président de la Fécofoot.

Pour Faustin Elenga, le geste vient soulager tant soit peu les problèmes de trésorerie auxquels les clubs font face. " Tous les clubs ont un problème criard de trésorerie et si dans cette difficulté que la fédération apporte un ballon d'oxygène aux clubs c'est déjà quelque chose. Quand je fais voyager mon équipe par exemple à Dolisie ou Pointe-Noire, je ne dépense pas moins de 3 millions. Aujourd'hui on a reçu un chèque de 5 millions, c'est déjà quelque chose. Cela peut faire déjà un match et cela peut nous permettre d'entretenir les athlètes que nous disposons et qui vivent au quotidien que de la poche des présidents que nous sommes. Nous venons de recevoir pour les U-17 dix sept ballons et des équipements sportifs, c'est très bien. Nous félicitons la fédération congolaise de football et son président pour les efforts qu'ils ne cessent de fournir pour que le football aille de l'avant ", a commenté le président de l'Etoile du Congo.

" Ce sont les sentiments de satisfaction et une joie immense de recevoir ce gros lot de la part de la fédération. Dans le passé, ils ont assuré la logique et le transport des clubs. Là maintenant elle nous apporte les équipements, c'est un grand soulagement pour les clubs. C'est aussi bien pour la promotion du football des jeunes. Il faut accorder de l'importance au football des jeunes, c'est-à-dire de la base à la formation pour atteindre les objectifs de demain , avoir des grands clubs ", a renchéri Brunel Matingou, l'entraîneur U-17 de l'AC Léopards de Dolisie.