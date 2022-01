Sénégal: Concours Andreï Stenine - Ouverture des inscriptions pour la 8ème édition

Le dépôt des candidatures pour la 8e édition du Concours international pour jeunes reporters photo (http://stenincontest.com) a été ouvert à Moscou. Selon un communiqué de presse, le concours porte le nom d'Andreï Stenine, correspondant photo spécial du groupe Rossiya Segodnya, décédé pendant l'été 2014 dans l'exercice de son devoir professionnel. Traditionnellement, précise la même source, le concours photo annuel s'est ouvert le jour de l'anniversaire d'Andreï: le 22 décembre.

Les jeunes reporters du monde entier âgés de 18 à 33 ans peuvent soumettre leurs travaux en russe (http://stenincontest.ru), en anglais (https://stenincontest.com) et en chinois (https://cn.stenincontest.com). L'édition 2022 conserve le même nombre de nominations et catégories: quatre nominations (Actualités, Sport, Ma planète, Portrait. Héros de notre temps) et deux catégories (Photo unique et Série). Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 28 février 2022 inclus.

"Le prix du concours en 2022 sera de 125.000 roubles (1.500 euros) pour la première place, 100.000 roubles (1.200 euros) pour la deuxième et 75.000 roubles (900 euros) pour la troisième dans chaque catégorie. Le gagnant du Grand Prix, la plus haute récompense du concours Stenine, recevra 700.000 roubles (8450 euros) ", renseigne le document.

"Un proverbe latin bien connu dit: "Les temps changent et les lois changent avec eux". La pandémie a durement changé la face du monde, notre façon de vivre et les réalités de nombreuses professions. Et pourtant, nombre de ces changements ont profité à nos candidats: ils ont renforcé leur esprit créatif, les ont fait progresser de manière incroyable dans leur profession, ont développé leur imagination et accéléré les projets qu'ils mettent en œuvre. Le concours est entré dans son deuxième "quinquennat" - il aura huit ans en 2022. Il a déjà mis sur orbite professionnelle de nombreuses personnes qui se sont fait un nom dans la photographie professionnelle.

Notre équipe en est incroyablement fière et enthousiaste. Nous attendons avec impatience les nouveaux candidats et leur souhaitons la victoire du fond du cœur! ", a confié Oksana Oleïnik, commissaire du concours international de photojournalisme Andreï Stenine et responsable des projets visuels du groupe médiatique Rossiya Segodnya, à propos du lancement du concours 2022.