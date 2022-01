Togo: Les trois équations à résoudre avant de parler à nouveau d'une Union ou Coalition de l'opposition au Togo, d'après Kofi Yamgnane

C'est donc sans concession qu'il a évoqué la situation politique au Togo et surtout celle de l'opposition togolaise dont une importante partie est presque aphone ou dont la voix est inaudible depuis les tournures prises par les mouvements de 2017-2018, et l'expérience amère de la présidentielle de Février 2020.

Dans une interview exclusive accordée à nos confrères de L'Alternative, il n'y est pas allé par quatre chemins pour donner son impression sur cette opposition togolaise au stade actuel de la lutte pour l'alternance au Togo. " A ce stade et ce depuis 50 ans, il convient de plutôt parler "des oppositions" au pluriel que de "l'opposition" au singulier comme si elle était d'une nature unique... En effet, si je compte bien, il existe plus de 120 partis d'opposition au Togo.

Admettez que pour un pays de 10 millions d'habitants environ, un tel nombre est tout simplement ahurissant. Rapporté à la France presque 8 fois plus peuplée, le nombre de partis politiques français, toutes choses égales par ailleurs, devrait être situé autour de 950 à 1000 ! Inimaginable ! J'imagine fort bien les difficultés que l'on peut rencontrer à vouloir unir tout ce petit monde ! C'est d'ailleurs une des causes principales de la situation actuelle du Togo, mais qui dure depuis plus d'un demi-siècle : la division !

Encouragée et même créée par le pouvoir. La deuxième cause du statu quo ante du Togo, c'est l'exacerbation constatée et l'énormité des egos des "dirigeants" des partis qui se veulent et se disent d'opposition. Réduire ces egos, voilà la deuxième tâche. Troisième difficulté : aucun parti ne travaille sur un projet de société, la société nouvelle qu'il propose au peuple togolais demain, après l'alternance.

Or, pas de projet de société, pas de programme de gouvernement crédible ! Et donc pas de crédibilité ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du pays. Lorsqu'on sera parvenu à donner réponse à ces premières trois difficultés (ce n'est pas impossible !), alors seulement on pourra parler d'Union ou de Coalition. Vous voyez donc que c'est possible, à condition de nous donner collectivement et démocratiquement un leadership pour un travail de préparation dans un minimum de respect, de discipline et de conscience. Est-ce hors de portée pour les dirigeants actuels des partis dits d'opposition ? ".

C'est l'analyse de situation du président du mouvement Sursaut Togo, et dont l'expérience de prendre à la vie politique au Togo, a tourné court.