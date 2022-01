Cameroun: Le stade d'Olembe ouvre ses portes, Cavaye Djibril et Gaston Komba jouent leur match

Le Secrétaire général de la chambre basse du parlement a été suspendu par le président de la dite chambre. Pour une durée non déterminée. Un acte qui a retenu l'attention de l'opinion et la presse.

Cependant que le stade d'Olembe à Yaoundé la capitale politique du Cameroun reprend du service.

Sur les Morts du stade d'Olembe, le journal Emergence parle du " mea culpa du gouvernement ". Dans un rapport signé par Mouelle Kombi, président du Cocan, de nombreuses défaillances sont reconnues. Il ne reste plus qu'à déterminer les responsabilités. Entre temps, la Caf a levé la suspension qui pesait sur le stade Olembé.

La CAF a ouvert à nouveau le stade. Le quotidien La Nouvelle Expression se penche sur " le rapport d'enquête du Cocan ". Dans ce rapport le ministre des Sports indique 27 (mesures correctives) à prendre pour éviter de tels incidents à l'avenir.

Pendant ce temps, à l'Assemblée Nationale, par une note du président Cavaye Djibril " Monsieur Gaston Komba est à compter de la présente signature suspendu de ses fonction comme secrétaire général de l'assemblée Nationale "

Le journal Réalités Plus est revenu sur " les 8 motifs pour lesquels le Pan Cavaye Yeguié Djibril suspend la signature au Sg Gaston Komba ". Il a fait signer au PAN des textes ou son patron ne se reconnait pas. Les marchés de l'AN sont exécutés en régie sous la supervision uniquement du SG. Depuis 3 semaines, le SG refuserait de rencontrer le PAN qu'il voyait au moins deux fois par jour. Il aurait passébeaucoup de marchés de gré à gré et à l'insu du PAN. On reproche au SG Komba des trafics illicites lors des voyages des députés à l'étranger... Sans Détours appelle cela les " non-dits de la déchéance programmée de Komba Gaston " Ou Comment la mafia autour du renouvellement du contrat d'assurance-maladie des députés a conduit à la suspension du Secrétariat général.

La note du président de l'assemblée continue " Abdoulaye Daouda, secrétaire adjoint N 1 liquidera les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre " Et le quotidien Le Messager reprend " Abattu en plein vol ! " Le Secrétaire général Gaston Komba suspendu de signature sur ordre du président de la chambre basse du Parlement. Avant de s'interroger : Maffia ou accumulation de scandales ?

Le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune est revenu sur l'ambiance de la Can TotalEnergies au sujet des Tests Covid-19 et l'arbitrage pour rassurer que " Le Cameroun n'est pas tricheur". Dans un communiqué signé vendredi dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement dénonce des soupçons et accusations non fondées, tendant à faire croire que le Cameroun est favorisé par la CAF. Une nouvelle tentative de jeter l'opprobre sur le pays hôte du tournoi et saper tous les efforts déployés pour offrir à la jeunesse sportive africaine, une Coupe d'Afrique des nations exceptionnelle.