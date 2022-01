Sénégal: Les acteurs invités à s'approprier le projet de Convention sur les droits de l'enfant de l'OCI

Dakar — La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndeye Salimata Diop Dieng, a invité, lundi, les religieux et les acteurs de la société civile, à faire une "radioscopie approfondie" du projet de l'OCI relatif aux droits de l'enfant en islam.

"Les acteurs doivent faire du projet de la convention de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) relative aux droits de l'enfant en islam, une radioscopie approfondie à travers leurs expériences en vue de soumettre au gouvernement leur observation à ce sujet, avant sa soumission et sa ratification à Djeddah", a-t-elle déclaré.

Mme Dieng intervenait lors d'une rencontre de consultation pour l'examen de la convention de l'OCI relative aux droits de l'enfant en islam.

Ce projet composé de 30 articles, s'inscrit dans la volonté de l'OCI de favoriser la promotion et la protection des droits de l'enfant dans les Etats membres, par l'adoption des cadres et mécanismes susceptibles d'atténuer les effets pervers de transformation sociale, économique et environnementale, a-t-elle rappelé.

Cette convention vise également à renforcer le rôle de la famille dans la préservation des valeurs et idéaux islamiques et la lutte contre les pratiques traditionnelles et culturelles nuisibles, a ajouté la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants .

Elle a insisté sur le fait que le Sénégal se retrouvait dans ce projet, lequel reprend largement les éléments des droits et les principes consacrés par la convention internationale des droits de l'enfant et la charte africaine du droit et du bien-être.

"Nous souhaitons que la rencontre de Djeddah relative à la convention de l'OCI sur le droit de l'enfant en islam, aille plus loin dans la lutte pour la protection des enfants victimes de beaucoup d'abus, de violences, etc.", a de son côté indiqué le coordonnateur de la plateforme pour la promotion et la protection des droits humains, Mamadou Abdoul Wane.

Il a noté que la société civile accordait une importance capitale pour voir la question de la mendicité et l'exploitation des enfants, trouver une tribune extrêmement importante d'adhésion de l'ensemble des organisations.

"Chaque enfant doit pouvoir grandir selon les principes du droit et la protection de l'enfant, aller à l'école, avoir à la santé et évoluer aussi à l'abri de toute sorte de violence sous toutes ses formes", a pour sa part, souligné, la cheffe de section protection de l'enfant de l'UNICEF au Sénégal, Leiticia Bazzi.

Elle a rappelé que chaque Etat qui a ratifié cette convention, s'était engagé à prendre toutes les mesures possibles et nécessaires pour faire de ce droit de l'enfant une réalité de pays avec la collaboration et l'implication de toute la société civile.