Gabon: Le Bureau de l'APF visite la zone économique de Nkok

Nkok, le 29 Janvier 2022- La Zone Economique Spéciale de Nkok a reçu ce samedi 29 Janvier 2022 la visite du Bureau de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie, conduite par l'honorable Ngazouze, 6ème vice Président de l'Assemblée Nationale du Gabon et M. Jacques Krabal, Secrétaire général parlementaire de l'APF.

Cette visite avait pour objectif de découvrir les installations de la ZES de Nkok, les activités qui s'y opèrent mais également les mesures adoptées pour préserver l'environnement et les perspectives de développement de ladite zone, afin d'être en phase avec la vision du Président de la République Gabonaise, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA en matière d'industrialisation et de diversification de l'économie nationale.

Après une présentation générale de la Zone par Madame Anne Nkene Biyo'o, Administrateur Général de l'Autorité Administrative de la ZES de Nkok, la délégation à fait le tour de la Zone en bus, en passant par le parc à bois, la zone résidentielle et le Centre International Multisectoriel de Formation et d'Enseignement Professionnel de Nkok.

Afin de découvrir l'activité économique au sein de la ZES de Nkok, un arrêt à été marqué à la société GreenPly SA, spécialisée dans la transformation du bois.

La visite s'est achevée au centre d'exposition par la découverte des produits fabriqués par les opérateurs économiques de la ZES de Nkok.

Au terme de la visite, pour l'honorable Ngazouze, 6ème vice Président de l'Assemblée Nationale du Gabon, " ayant raté l'inauguration en son temps de ce vaste complexe qui fait la fiérté du Gabon, j'en sors ce jour immensément impressionné par l'évolution, le contenu, le management et les perspectives de la ZES de Nkok. Bravo à Monsieur le Président de la république, Chef de l'Etat et promoteur en chef de cette belle zone de développement. Merci à l'équipe managériale pour la qualité de la visite ".

Pour sa part M. Jacques Krabal, Secrétaire général parlementaire de l'APF, " Après la rencontre du bureau de l'APF très réussi à Libreville, cette visite de la ZES de Nkok exprime la nécessité d'un développement économique intégré et inclusif. L'APF se félicite de constater qu'ici les matières premières sont non seulement transformés sur place mais aussi exploités de manière durable. C'est la démarche que nous devons renforcer au sein de l'APF pour lutter contre le réchauffement climatique et renforcer le développement humain. "

En rappel, la ZES de Nkok a récemment été certifiée "neutre en carbone", la première en Afrique. Cette certification met une fois de plus, en avant le leadership du Gabon dans le domaine.

Outre les efforts déployés en vue de mesurer et de gérer les émissions de gaz à effet de serre, la ZES de Nkok concentrera ses efforts sur l'augmentation de l'utilisation du bois (qui est passée de 40 % à plus de 70 % et devrait atteindre 90 % d'ici la fin 2022) et des sources d'énergie renouvelables pour alimenter la ZES de Nkok en électricité décarbonée.