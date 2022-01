Gabon: JAPON - Les volontaires de la JICA dans le domaine de la santé

L'Agence japonaise de coopération internationale( JICA) déploie plusieurs volontaires à travers le monde. Des volontaires qui exercent dans plusieurs domaines. Au Gabon, les domaines sont diverses comme au sein d'autres pays.

\Il s'agit de la santé, de l'éducation, de la pêche, de l'agriculture, du développement de la jeunesse et les sports...Avec la délégation de l'ambassade du Japon et celle de la JICA, un voyage de presse a été organisé pour faire découvrir deux volontaires nipponnes. Il s'agit de Haruka Horikoshi( volontaire affectée au Centre de Santé du Cap Esterias depuis mai 2021) et Junko Watanabe, qui elle, est Experte affectée à la Direction nationale de Santé maternelle et infantile depuis juin 2021.

Elles sont jeunes, déterminées et aiment ce qu'elles font. Elles, ce sont les volontaires de l'Agence japonaise de coopération internationale( JICA) qui exercent dans le domaine de la santé au Gabon depuis 2021. Haruka Horikoshi et Junko Watanabe. La première est volontaire affectée au Centre de Santé du Cap Esterias depuis mai 2021. La seconde quant à elle, est Experte affectée à la Direction nationale de Santé maternelle et infantile depuis juin 2021.

HARUKA HORIKOSHI

Elle est volontaire affectée au Centre de Santé du Cap Esterias depuis mai 2021. Haruka Horikoshi s'est spécialisée dans la profession de sage-femme à l'université après avoir travaillé comme infirmière dans le service des maladies infectieuses d'un hôpital municipal pendant environ trois ans au Japon. Elle a changé de pays d'activité pour le Gabon et en mai 2021, elle a commencé à travailler du Dispensaire de Malibé 1. Au début de ses activités, le dispensaire n'était pas équipé d'installation médicales adéquates . Cependant, elle a commencé par organiser les salles de consultation. "Je suis heureuse de travailler ici. J'ai apporté mon expertise en matière de sensibilisation pour les visites prénatales au profit des femmes enceintes de Malibé"

Il faut rappeler que Haruka Horikoshi continue de travailler avec Urbain Tonda, Infirmier accoucheur qui comprend l'importance des soins prénatales. Il affirme avoir beaucoup appris de l'expérience de la volontaire japonaise. Aussi, le Dr Michel André Nkogué, Médecin Chef du Dispensaire Malibé/Cap Esterias a dit du bien de cette volontaire nipponne.

JUNKO WATANABE

Elle est Experte affectée à la Direction nationale de Santé maternelle et infantile( DNSMI) depuis juin 2021. Elle est sage-femme, infirmière qualifiée et a une Maîtrise en Sciences infirmières. Elle a capitalisé beaucoup d'expérience en Amérique latine et volontaire senior au Gabon.

Sa mission au sein de cette Direction, est non seulement de réviser, mais de diffuser le "carnet de santé". En collaboration avec ladite direction et ses collègues , elle réalisera une enquête sur l'état actuel dudit carnet et produira un nouveau"carnet de santé" révisé sur la base des résultats l'enquête, et la soumettra au ministère pour son officialisation, et pour ensuite des formations dans des structures sanitaires pilotes.

Il faut rappeler à des fins utiles que la Direction nationale de Santé maternelle et infantile( DNSMI) a pour objectifs l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique nationale de la santé de la reproduction ; la coordination, la supervision et l'évaluation des activités de la santé de la reproduction ... Aussi, ses missions sont-elles nombreuses : promouvoir les actions préventives ,curatives et promotionnelles en faveur de la Santé sexuelle et de la reproduction , participer à l'élaboration des programmes de la formation initiale dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction, assurer la formation et le recyclage des personnels de santé...

La coopération gabono-japonaise a encore de bons et beaux jours devant elle. Rappelons tout de même que les volontaires de l'Agence japonaise de coopération internationale( JICA), exercent dans les domaines de la santé, de l'éducation, la pêche, l'agriculture , le développement de la jeunesse et les sports.