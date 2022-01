Rwanda: Coopération - Le Rwanda et l'Ouganda ont réouvert leur frontière terrestre

(À gauche) Le président du Rwanda Paul Kagame et le général Muhoozi Kainerugaba (à droite), commandant de l’armée de terre ougandaise et fils ainé de Yoweri Museveni

La frontière terrestre entre le Rwanda et l'Ouganda a été ouverte le 31 janvier à la circulation des personnes et des marchandises, après une pause d'environ trois ans, a fait savoir le journal New Times.

Selon le média, l'ouverture de la frontière témoigne de la normalisation des relations entre les deux pays de l'Afrique orientale gâchées ces dernières années par une rhétorique mutuelle agressive.

Le Rwanda a fermé la frontière avec l'Ouganda en février 2019 en accusant le pays voisin d'inaction à l'égard des radicaux qui se trouvaient sur le territoire du pays et qui cherchaient à renverser le gouvernement rwandais. L'Ouganda, à son tour, a accusé le Rwanda d'espionnage. Comme l'indique la radio sud-africaine SABC, la source des tensions réside dans la rivalité entre les deux pays dans les régions orientales de la République démocratique du Congo (RDC) au début des années 2000 lorsqu'ils y soutenaient des groupes armés en conflit.

Néanmoins, grâce à une série de mesures diplomatiques prises au cours des trois dernières années par les dirigeants de l'Angola et de la RDC, les relations entre le Rwanda et l'Ouganda se sont améliorées, ce qui a permis d'ouvrir la frontière. Le désir d'ouvrir la frontière s'explique également par les pertes économiques entraînées par sa fermeture. Cette frontière est traversée par un corridor de transport important reliant le port de Mombasa avec les régions orientales de la RDC et du Burundi.