Congo-Brazzaville: Vie des partis - Ben Bauzhyn nouveau président du Pcap à Pointe-Noire

La direction du Parti pour la concorde et l'action politique (Pcap), réunie le week-end dernier à Pointe-Noire, a désigné Ben Bauzhyn comme nouveau président fédéral du parti dans ce département. La réunion s'est déroulée en présence d'Alexis N'Dinga, président national du Pcap.

Les membres du Pcap se sont retrouvés, le 29 janvier, dans un format restreint en raison de l'épidémie de coronavirus. Une occasion pour cette formation politique de restructurer ses instances dirigeantes, afin d'asseoir des bases solides et de mieux préparer les batailles électorales à venir.

Les membres de ce parti ont été confrontés à deux options, à savoir la continuité et le changement. Mais ils ont fini par trancher à travers un système consensuel en prônant le changement, le renouveau et l'esprit d'aventure qui animeront leur parti au cours des prochaines années.

Ainsi, Ben Bauzhyn a été choisi pour conduire les destinées du Pcap au niveau de Pointe-Noire. Il devra désormais mener son parti à la bataille des élections législatives d'ici à juillet prochain.

Dans son mot de circonstance, il a expliqué les grandes lignes de la nouvelle organisation, à savoir le raffermissement de ses bases et le développement de celles-ci par les campagnes d'adhésion massive et permanentes, l'animation du parti et sa visibilité dans tous les six arrondissements, ainsi qu'au niveau de la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi, la formation des cadres et militants de manière permanente sur les idéaux et la vie du parti.

Après, Ben Bauzhyn a mis en place un bureau fédéral composé de treize membres et une commission de suivi et d'évaluation de sept membres.

Ce changement va non seulement donner un nouveau souffle au Pcap, mais également une nouvelle dynamique qui pourra permettre à ce parti de s'affirmer de plus belle sur la sphère politique du pays.

S'adressant à l'assistance, son président national, Alexis N'Dinga, député de la première circonscription de Lumumba, a félicité le nouveau président fédéral de Pointe-Noire ainsi que toute son équipe, avant de leur exhorter à impulser les valeurs de ce parti. " Le Pcap est un parti important dans la sphère politique de notre pays, je vous invite donc à continuer avec les campagnes d'adhésion ", a-t-il dit.

Notons que cette activité s'est déroulée en présence des membres du bureau exécutif national, ceux du bureau politique et du conseil central. La passation entre le nouveau et l'ancien président fédéral aura lieu dans les tout prochains jours.