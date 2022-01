Congo-Kinshasa: Infrastructures - Réhabilitation à Kinshasa de la route Cecomaf

Les travaux de réhabilitation de la route Cecomaf ont été lancés, le 29 janvier dans la commune de N'Djili, par le gouverneur de la capitale congolaise, Gentiny Ngobila, qui a noté que la première étape couvrira quinze kilomètres.

Dans son mot de circonstance, le gouverneur Ngobila a rappelé que la réhabilitation et la modernisation de la route Cecomaf visent à booster une transformation progressive du milieu urbain autour d'une infrastructure structurante, qui permettra de désenclaver des quartiers entiers, en améliorant les conditions de vie de la population des zones environnantes. Gentiny Ngobila Mbaka a également rappelé l'importance de cette route pour la capitale congolaise, qui constitue le passage obligé des produits maraîchers et autres de première nécessité .

" L'objectif final est d'atteindre toute sa longueur pour stimuler les échanges et d'assurer l'amélioration de la qualité de vie de la population desservie ", a-t-il fait savoir. Le gouverneur a souligné que la construction de cette route va permettre également de soulager, tant soit peu, la nationale n°1, par l'orientation des véhicules de gros tonnages en provenance de Matadi, dans le Kongo central.

Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a profité de cette occasion pour présenter ses réalisations à la tête de la ville. Sur le volet infrastructures routières, par exemple, il a notamment rappelé la construction et la réhabilitation des avenues Mongala, Elengesa, Kikwit et tant d'autres. La population kinoise est ainsi appelée à accompagner chaque projet qui sera exécuté dans son environnement immédiat, en protégeant les matériaux qui y seront déployés et stockés par l'entreprise commise à cette tâche.

Le gouverneur Ngobila a également demandé à l'entreprise adjudicatrice de privilégier, dans le recrutement de la main-d'œuvre, les jeunes du quartier pour que ces derniers s'approprient du projet.

La route Cecomaf, longtemps abandonnée dans un état de délabrement avancé, longe les communes de N'Djili et Mont-Ngafula jusqu'à la frontière entre Kinshasa et la province du Kongo central. Il s'agit du tronçon compris entre N'Djili, Cecomaf, pont Dingi-Dingi, Nsanda-Mvululu, en chevauchant la ville de Kinshasa et la province du Kongo central, sur une longueur de 74 km.