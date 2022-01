Congo-Kinshasa: Koffi Olomidé - Légende Millénium - Le premier volet du très attendu double album " LEGENDE " va sortir !

Koffi Olomidé sort son nouveau double album et s'engage dans une voie peu conventionnelle mais passionnante ! Le premier volume sortira le 18 février 2022 et compte déjà à son bord deux artistes de premier plan de la scène musicale africaine et internationale.

Les artistes Tiwa Savage et Davido font chacun une grande contribution sur leur chanson. Il démontre ses compétences artistiques et indique clairement qu'il est toujours à la pointe. Sur six chansons, Koffi Olomidé offre un spectacle musical, montrant clairement sur des instrumentaux uniques et des rythmes contagieux que son flux créatif change La première partie du très attendu double album fait attendre avec impatience les volumes à venir, un festin musical nous attend !

L'artiste Koffi Olomidé, né le 13 juillet 1956 à Kisangani en République Démocratique du Congo (anciennement appelé Stanleyville au Congo-Belge), est un auteur-compositeur, interprète et est considéré comme une méga star de la musique en Afrique et une vedette reconnue sur tous les continents. Avec une carrière musicale de plus de 40 ans dont 23 albums studio solo à son actif, des tournées sur plusieurs continents et de nombreuses récompenses internationales de l'industrie, Koffi Olomidé est également l'un des trois plus grands vendeurs en Afrique de ces dernières décennies et un exemple de longévité sur la scène mondiale.