Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Le Conseil œcuménique du Congo appelle aux élections apaisées

Le Conseil œcuménique du Congo a clôturé sa 52e semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens, le 29 janvier à Brazzaville. A l'occasion, il a publié un message dans lequel il exhorte les Congolais à organiser des élections législatives et locales crédibles, transparentes et apaisées.

" Au regard de l'actualité nationale, en cette année 2022 le Congo se prépare aux élections électorales pour le renouvellement de l'Assemblée nationale et des Assemblées locales. Pour ce faire, le Conseil œcuménique des chrétiens du Congo exhorte le peuple congolais en général et les chrétiens,en particulier, aux élections apaisées et transparentes, en faisant prévaloir les valeurs de justice et d'amour ", relève le Conseil œcuménique dans sa déclaration.

Depuis toujours, les confessions religieuses militent pour des élections libres et crédibles. Le plaidoyer fait par le Conseil œcuménique du Congo vise à attirer l'attention des pouvoirs publics afin qu'ils prennent déjà des dispositions nécessaires permettant la tenue des élections législatives et locales crédibles, régulières et transparentes. En lançant cet appel, l'objectif poursuivi par ces confessions religieuses est d'éviter des remous sociaux qui mettraient à mal l'unité nationale, le vivre ensemble et la paix dans le pays.

S'agissant de la semaine chrétienne célébrée sur le thème " Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage ", elle a démarré le 21 janvier dernier, dans le cadre du 52e anniversaire de la semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens du Congo. Plus de 1 531 chrétiens venus des églises catholique, protestante, orthodoxe, évangélique du Congo, l'Armée du salut et de l'église évangélique luthérienne, qui forment le corps œcuménique, ont participé à ce culte spécial organisé à la basilique Sainte-Anne.

Huit jours durant, toutes ces congrégations ont prié, chacune dans ses paroisses, sur l'unité des chrétiens à travers le monde. Dans son homélie du jour, tirée du livre de Mathieu 2 au verset 2, le président du Conseil œcuménique du Congo, Juste Alain Gonard Bakoua, a exhorté les fidèles à être soudés dans l'amour de Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix pour l'humanité.

Il s'agit pour des chrétiens, selon le Conseil œcuménique, de consolider les liens entre eux afin de surmonter ensemble les défis liés aux violences armées, à la crise sanitaire de la covid-19 et à d'autres impératifs du moment.

" Là où vous irez, où que vous soyez, dans vos maisons, parcelles et autres milieux sociaux, soyez unis et montrez à votre entourage l'amour que nous avons hérité de la part de christ, notre Seigneur. C'est le sens à donner à notre célébration œcuménique de ce matin ", a souligné Juste Alain Gonard Bakoua aux fidèles.

La semaine chrétienne, célébrée dans un contexte dominé par la pandémie à coronavirus, a donné l'occasion au Conseil œcuménique du Congo d'encourager les pouvoirs publics à intensifier la désinfection et l'assainissement des lieux publics.