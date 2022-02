Congo-Brazzaville: Sport du travail - La Ligue de Brazzaville dévoile son programme d'activités 2021-2022

la Ligue du sport de travail de Brazzaville a présenté, le 27 janvier, son programme d'activités ambitieux, au terme d'un échange avec les représentants des entreprises.

Pour le compte de la nouvelle saison, la Ligue de Brazzaville voit grand, comme en témoigne l'organisation du tournoi Kin Malebo, inscrit dans son programme . Cette compétition pourrait se dérouler entre le 17 et le 19 juin à Brazzaville ou à Kinshasa, selon le programme présenté par la ligue. Pour élever le niveau de ses compétiteurs, elle a également prévu de lancer, entre le 13 et le 15 mai à Dolisie, un tournoi inter-départemental mettant aux prises les athlètes de Pointe-Noire, de Dolisie et de Brazzaville.

La Ligue de Brazzaville du sport de travail a prévu lancer ses championnats départementaux le 19 février, après ouverture de la saison organisée par la Fédération congolaise du sport de travail . Il se déroulera de façon simultanée dans toutes les ligues départementales dans le but de renforcer l'esprit corporatif et assurer en même temps la promotion de l'unité sportive nationale.

Prévue pour le 5 février, cette compétition regroupera les équipes autour des disciplines comme le football et le futsal en version masculine, le nzango et le handball en version féminine et la marche sportive. Les tournois de football, le futsal, le nzango et le handball se dérouleront en élimination directe avec les demi-finales croisées, la petite finale et la finale. Pour la marche sportive de santé, un circuit de 5 Km sera retenu au niveau de chaque ligue départementale pour toutes les catégories. Les récompenses seront remises aux trois premières équipes du tournoi par discipline.

Le 8 mars, la Ligue de Brazzaville organisera ensuite la marche sportive de santé et le tournoi de nzango à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Elle enchaînera par l'organisation de la marche "Ndembo ya makasi" le 3 avril, avant le lancement du tournoi de Futsal de pétanque le 9 avril. Elle prévoit le 1er mai, à l'occasion de la fête des travailleurs, une marche sportive de l'Osta city Walk à la Corniche couplée avec l'organisation des tournois de Nzango et de football. La ligue va clôturer sa saison le 2 juillet au cours de laquelle elle fera le bilan puis projetera la nouvelle.

" L'objectif de cette réunion était de prendre contact avec les entreprises adhérentes. Nous avons présenté les missions de la Ligue départementale du sport de travail de Brazzaville et ses ambitions ainsi que les premières activités prévisionnelles de cette année. Nous avons échangé sur comment collaborer pour arriver à satisfaire les travailleurs et les entreprises dont ils font partie. Sport de travail, c'est avant tout un enjeu de santé publique. La mission de la Ligue n'est pas la compétition, mais le bien-être des entreprises et des travailleurs. Aujourd'hui, entant qu'association sportive, nous avons vocation à rassembler les travailleurs aussi bien du secteur formel qu'informel pour leur faire adhérer à ce mouvement sportif qui vise qu'ils soient en parfaite santé ", a commenté Rodrigue Dinga Mbomi, le président de la Ligue de Brazzaville du sport de travail aux entreprises.