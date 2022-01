Ile Maurice: Plainte constitutionnelle - La motion de Boolell contre le speaker débattue vendredi

Le duel judiciaire entre le Dr Arvin Boolell, chef de file du Parti travailliste (PTr), et le speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Pho-keer, se déroulera devant la Cour suprême ce vendredi 4 février. Il sera arbitré par les juges Karuna Devi Gunesh- Balaghee et Denis Mootoo.

Arvin Boolell conteste sa suspension de huit semaines de l'Assemblée nationale. Sa plainte constitutionnelle est également dirigée contre le Premier ministre, Pra-vind Jugnauth, et la Clerk de l'Assemblée nationale, Bibi Safeena Lotun. Le chef de file du PTr objecte à la demande de cette der-nière pour qu'elle soit mise hors de cause dans cette affaire. Selon lui, c'est la Clerk de l'Assemblée na-tionale qui est la gardienne des enregistrements vidéo et du Hansard.

Le député rouge sou-tient, dans sa plainte, que la décision de Sooroojdev Phokeer de l'expulser du Parlement porte atteinte à ses droits constitutionnels. Pour Arvin Boolell, la démarche du speaker est anticonstitu-tionnelle, nulle et non avenue.

Arvin Boolell a rete-nu les services de Me Ra-jesh Unnuth, avocat, et de Me Hiren Jankee, avoué.