Congo-Kinshasa: Bunia - Les jeunes se mobilisent pour la paix et saluent les actions de la MONUSCO

communiqué de presse

Dans le cadre du partenariat entre la MONUSCO et ses différents partenaires, le commandant du contingent bangladais de la MONUSCO en Ituri a rencontré une délégation du Parlement des Jeunes de Bunia vendredi 28 janvier dernier au camp militaire de la Mission onusienne à Ndoromo.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre cette structure de jeunes et les casques bleus de la MONUSCO, a tourné autour de deux points : la situation sécuritaire dans la province et la contribution des jeunes de Bunia à la restauration de la paix en Ituri

. Pour Ibrahim Gloire Abasi, président du Parlement des Jeunes de Bunia, beaucoup de jeunes se trompent de cible en s'attaquant à la MONUSCO face à la persistance de l'insécurité en Ituri, à cause de la désinformation et du manque d'information. C'est pourquoi sa structure s'engage, dès ce mois de février, à organiser une campagne de sensibilisation des jeunes à la culture de la paix, afin que ces derniers ne s'attaquent plus aux équipes de la MONUSCO mais prêchent plutôt la paix.

" Nous avons discuté de la situation sécuritaire à Bunia et en Ituri en général. Nous avons condamné la recrudescence de l'insécurité où nous assistons à des massacres et déplacements massifs de populations. Ce qui pousse certains jeunes à s'attaquer aux équipes de la MONUSCO, sous le faux prétexte que c'est la MONUSCO qui arme les assaillants, ce qui évidemment est faux ; car non seulement il n'y a aucune preuve de cette prétendue collusion entre la MONUSCO et les groupes armés, mais surtout parce que la sécurisation des biens et des personnes incombe en premier lieu à notre gouvernement et non à la MONUSCO.

Toutefois, nous avons plaidé en faveur de la poursuite des activités civilo-militaires, telles que la réhabilitation des routes, la construction des ponts, écoles, etc., comme la MONUSCO l'a toujours fait pour la population et les jeunes en particulier. Enfin, nous nous sommes engagés à organiser des sensibilisations dans les différents quartiers et la périphérie de Bunia à l'intention des jeunes afin qu'ils ne s'attaquent plus à la MONUSCO qui n'y est pour rien dans la situation de notre province ", a déclaré Ibrahim Gloire Abasi, président du Parlement des Jeunes de Bunia.