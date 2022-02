Afrique: Coup de feu en pleine campagne électorale à Keur Niang - Le tireur débusqué et déféré au Parquet

F D, maçon de profession né en 1989, a été arrêté lundi par les éléments de la police de Ndamatou à Keur Niang. Il a été déféré au parquet le même jour. Pour des raisons inconnues, le bonhomme avait en pleine campagne électorale, dispersé en aspergeant et en allumant un feu avec de l'essence et en tirant un coup de feu, à proximité d'un meeting du candidat au Conseil départemental de la coalition Bokk Guiss-Guiss, dans le quartier de Keur Niang.

L'enquête ouverte par la Police de Ndamatou a abouti à son interpellation et à son arrestation. Les auteurs de la plainte ont déclaré que le mis en cause a allumé un feu et tiré un coup de feu, ce que ce dernier nie avec véhémence pour reconnaître, qu'il a juste utilisé des pétards.

F D, poursuivi pour trouble à l'ordre public, en brulant de l'essence sur les lieux, ensuite une détention d'arme à feu (fusil de chasse), sans autorisation administrative en plus de la violation de l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en vigueur -depuis le 20 décembre 2022 et ce, jusqu'au 20 février 2022- qui interdit formellement en période électorale et sur une période de 2 mois le port d'arme, même pour ceux qui disposent d'une autorisation en bonne et due forme. Le maçon risque gros, au vu de ces chefs d'inculpation.