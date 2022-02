Burkina Faso: L'Union africaine suspend l'adhésion du pays après le coup d'État militaire

Lieutenant-Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba in Ouagadougou on January 27, 2022.

L'Union africaine (UA) a annoncé lundi la suspension de l'adhésion à son sein du Burkina Faso, où un coup d'État militaire a eu lieu le 24 janvier. C'est ce que rapporte l'Agence France-Presse (AFP), citant une déclaration du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation.

"Le Conseil décide [...] de suspendre la participation du Burkina Faso à toutes les activités de l'UA jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays", indique l'AFP citant le communiqué.

Auparavant, la plus grande organisation régionale d'Afrique de l'ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédédéao), avait condamné le putsch.

Les militaires ont pris le pouvoir au Burkina Faso, le 24 janvier, et ont évincé le président Roch Marc Christian Kaboré. Ils ont déclaré à la radio que tout le pouvoir était passé aux mains du Mouvement patriotique pour la protection et la reconstruction, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ils ont également indiqué que la présidence de Kaboré, qui a pris ses fonctions en 2015, était terminée. Les militaires l'ont accusé de ne pas avoir réussi à unir le peuple et à gérer efficacement les menaces pour la sécurité.

De même, les militaires ont notifié la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et du Parlement, et la fermeture des frontières terrestre et aérienne du pays. Un couvre-feu a été imposé dans tout le pays, de 21 heures à 5 heures du matin.