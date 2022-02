Tunisie: Exportation de près de 4742 tonnes de tomates issues de cultures géothermiques

La Tunisie a exporté jusqu'au 10 janvier 2022, près de 4742 tonnes de tomates issues de la culture géothermique et a produit 115 mille tonnes de tomates et 120 mille tonnes de pommes de terre, et 34 mille tonnes de piments, selon les données fournies par l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI).

Selon une note publiée lundi par l'ONAGRI, sur l'état d'avancement de la saison agricole 2021-2022, les superficies consacrées aux serricultures géothermiques ont atteint 197 ha alors que les cultures primeurs se sont élevées à 36 ha.Pour les serricultures non chauffées dans des sous-serres d'arrière saison, les superficies sont estimées à 1046 ha, dont 788 ha réservés à la culture des piments et 181 ha pour les tomates, sachant que la cueillette a avancé respectivement de 20 et de 10%.

L'ONAGRI a fait observer que les stocks de pommes de terre saisonnières intégrés dans le stock régulateur auprès du groupement interprofessionnel des légumes sont de l'ordre de 9500 tonnes dont 8000 tonnes auprès des privés.

Les agriculteurs ont emblavé 7600 ha de pommes de terres saisonnières au cours de la saison 2020-2021, sur un total de 10,8 mille ha programmés alors que l'arrachage continue depuis novembre 2021, sachant que les prix au niveau de la ferme oscillent entre 0,700 et 0,900 dinars.

Les agriculteurs ont programmé, dans le cadre de la saison de pommes de terre primeurs et d'arrière saison 2021-2022, la culture de 2100 ha, alors que les superficies consacrées aux tomates d'arrière saison et aux piments sont estimées respectivement à 2590 ha et à 1900 ha.