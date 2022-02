Maroc: Report au 21 octobre de la 2ème édition du FICLS

Rabat — La 2ème édition du Festival international cinéma & littérature de Safi (FICLS), initialement prévue en octobre dernier mais ajournée à deux reprises en raison de la pandémie du Covid-19, a été reportée pour la période du 21 au 27 octobre 2022, a annoncé lundi le comité d'organisation.

Cette décision a été dictée par "les circonstances encore confuses de l'évolution de la pandémie du coronavirus et la poursuite des mesures de précaution en vue de lutter contre sa propagation, outre l'absence de garanties suffisantes permettant d'organiser une édition totalement présentielle en conformité avec l'engagement pris devant la Commission de soutien des festivals et manifestations cinématographiques, et dans le respect des choix du festival, ses rituels et son essence basée principalement sur les rencontres, les visionnages collectifs de films et l'échange d'opinions et d'idées autour d'eux", indique un communiqué des organisateurs.

Le comité explique que le report de cette deuxième édition coïncide avec le retour à la date habituelle du FICLS (21/27 octobre), exprimant le vœu de "pouvoir réunir les conditions permettant d'organiser une édition de haut niveau, conforme à nos aspirations et aux attentes des amateurs du cinéma et de la littérature".

Organisé par l'association Agora pour les Arts, le FICLS se démarque par la projection de films inspirés d'œuvres littéraires, particulièrement les romans, les nouvelles, et les contes.

Cette manifestation cinématographique a pour vocation de réunir écrivains et éditeurs, d'une part, et réalisateurs et producteurs de films, de l'autre, l'objectif étant de promouvoir une expression artistique qui s'enrichit mutuellement par le dialogue de la littérature et du cinéma.