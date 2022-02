Congo-Brazzaville: Réinstallation au marché Soukissa - La démarche expliquée aux vendeurs

L'administrateur maire de Ouenzé, cinquième arrondissement de Brazzaville, Marcel Nganongo, a présidé une assemblée générale le 31 janvier au marché Soukissa, afin de communiquer les éléments en sa possession.

Le but de la rencontre était d'expliquer aux vendeuses et vendeurs habituels et aux nouveaux le criterium commercial de réinstallation des occupants du marché Soukissa.

S'exprimant le premier, le directeur des marchés et hall de la mairie de Brazzaville, Jean Serge Ngouala, a tenu à éclairer la lanterne des uns et des autres sur les méthodologies de réinstallation et installation des occupants dudit marché. Il a cité quelques obligations, notamment les autorisations d'occupation des places dans le marché que chacun des vendeurs ainsi que les nouveaux doivent s'acquitter, principalement le paiement d'une caution d'une année pour une valeur de vingt mille FCFA (... ).

A son tour, l'administrateur maire de l'arrondissement 5 Ouenzé a justifié l'intérêt de cette réunion, et présenté à l'assemblée le plan d'intervention de chaque acteur impliqué dans ce processus. " La réinstallation va se faire d'une manière progressive, parce que nous avons trois étapes à franchir. La première consiste à réinstaller les vendeurs et vendeuses qui ont leurs noms sur les deux premières listes, c'est-à-dire la liste élaborée depuis 1999 par le comité du marché et le régisseur de l'époque, et éventuellement la liste que nous avons pu avoir des vendeurs eux-mêmes ", a précisé Marcel Nganongo.

La deuxième étape, a-t-il poursuivi, sera la réinstallation des vendeurs du marché sur le témoignage d'au moins cinq à dix d'entre eux. La troisième étape concerne les nouveaux vendeurs, ceux qui veulent intégrer ce marché. " Nous allons regarder qui a droit, qui n'a pas droit. Mais ce que nous avons dit aux mamans, lorsqu'on vous cède une table, vous ne deviendrez pas propriétaire, vous êtes locataire, les tables appartiennent au Conseil départemental et municipal de Brazzaville. Vous êtes assujettis à verser les droits qui vous donnent la latitude de vendre sur cette table ", a-t-il conclu.

Notons que le marché Soukissa, situé dans le cinquième arrondissement Ouenzé avait été rénové puis réceptionné depuis 2021 dans le cadre du projet Durquap. Aujourd'hui, il compte 750 tables, 1792 vendeurs recensés par l'Association des vendeurs.