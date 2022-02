Afrique: Le G7 alerte sur les "conséquences désastreuses" du non-respect des accords signés avec les enseignants

Dakar — Le G7, une coalition regroupant des syndicats d'enseignants, d'inspecteurs et de maîtres contractuels, a mis en garde lundi le gouvernement et l'opinion publique contre "les conséquences désastreuses" que pourrait engendrer la non-application des accords signés en 2014 avec les enseignants.

Lors d'un point de presse tenu à Dakar, Alcantara Sarr, son porte-parole, a fait état de "quelques manquements relevés dans la mise en œuvre et les résultats attendus" des accords conclus avec le gouvernement.

La "non-prise en compte des points relatifs au passif sur les protocoles d'accord" entre le gouvernement et le G7 est l'un des autres griefs soulevés par M. Sarr, secrétaire général du Syndicat des inspecteurs de l'enseignement (SIENS).

Il a également signalé, parmi les manquements notés par les enseignants, "l'absence d'informations fiables sur la gestion des cotisations sociales des corps émergents par l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal et la Caisse de sécurité sociale dans le processus d'immatriculation des professeurs contractuels et des maîtres contractuels".

Alcantara Sarr a déploré "le rythme lent des rappels d'intégration, de validation et d'avancement".

Le G7 fustige aussi "le retard inexpliqué dans la publication d'arrêtés d'admission définitive au CAP et au CEAP depuis un bon moment et le manque de transparence de la convention avec l'association des banques et le gouvernement, dans le cadre de l'externalisation des prêts DMC", octroyés pour le logement des enseignants.

Le G7 a dénoncé également le non-respect par l'Etat du principe de "restauration de l'équité dans le système de rémunération en octroyant de nouvelles indemnités ou en procédant à un relèvement du niveau de celles [qui existent] pour certains corps de l'administration publique".

En présentant ces manquements, a expliqué Alcantara Sarr, le G7 veut prendre à témoin l'opinion publique et les partenaires, et interpeller le chef de l'Etat, "garant des protocoles d'accord avec les syndicats d'enseignants, sur la nécessité de s'engager résolument vers leur matérialisation, afin de répondre aux fortes attentes du peuple et des travailleurs".

Le regroupement de syndicats d'enseignants, d'inspecteurs et de maîtres contractuels dit aussi travailler à "un apaisement de l'espace scolaire".

Le G7 reste fidèle à ses "principes de responsabilité, de fermeté et de cohérence", soutient son porte-parole.

La fédération syndicale compte "poursuivre des rencontres thématiques sectorielles dans le cadre du monitoring, pour un suivi rigoureux des points d'accord et une rencontre de partage avec les syndicats membres du G20".

Le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS/Authentique), Abdou Faty, explique qu'il s'agit d'aller vers l'harmonisation des positions avec le G20 et tous les syndicats d'enseignants.

"Nous allons discuter avec le G20 cet après-midi pour avoir le même argumentaire", a dit M. Faty.

Le G7 a également fait part de sa solidarité avec les sortants de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation et des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation.

Ils sont "restés pendant des mois sans recevoir [leur] salaire".

Le G7, créé le 1er mai 2019, regroupe le Syndicat autonome des enseignants du moyen-secondaire, le Cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen-secondaire, le Syndicat des enseignants libres du Sénégal, l'Union démocratique des enseignants, le Sels/Authentique, le Syndicat national des enseignants en langue arabe et le SIENS.