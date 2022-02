Cote d'Ivoire: Lutte contre le travail des enfants - Un programme d'amélioration des revenus des producteurs de cacao

En vue de contribuer de façon significative à la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture et la déforestation, Nestlé-Ci a lancé un programme d'accélération des revenus des producteurs de cacao dénommé "Cocoa Plan". Le lancement officiel de ce plan a eu lieu, le 27 janvier 2022, à Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence des autorités ivoiriennes.

Ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale de l'entreprise, est axé sur quatre piliers : l'amélioration des pratiques agricoles par la taille des plantations, l'agroforesterie, la protection des enfants par la scolarisation et les revenus alternatifs par la diversification des sources de revenus. C'est un programme qui touche 10000 planteurs.

La particularité de ce projet réside dans la mise en place d'incitations financières conditionnelles payées en cash par mobile transfert, de formation et des services via une plateforme dédiée.

Une démonstration de ce système a été fait, séance tenante, par le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agit d'un appui octroyé par famille et par an pour l'accompagner dans l'atteinte de chaque objectif et aider à implémenter des pratiques durables. Une prime supplémentaire sera attribuée si les quatre objectifs sont atteints.

" Les communautés productrices de cacao sont confrontées à d'immenses défis sur le plan économique, social, environnemental, notamment la pauvreté rurale, l'augmentation des risques climatiques, le manque d'accès aux services financiers et aux infrastructures de base. Ce sont des problèmes complexes et profondément enracinés qui contribuent au risque de travail des enfants dans les exploitations familiales. Le projet "Cocoa Plan" a pour objectif de construire un avenir meilleur pour les planteurs, tout en produisant un cacao de meilleure qualité. Au cœur de ce nouveau plan, se trouve un programme d'augmentation des revenus des producteurs de cacao ", explique Thomas Caso, directeur général de Nestlé-Ci.

" Ce sont plus de 140 000 enfants que ce programme de durabilité de Nestlé Cocoa Plan a permis de soutenir au cours des 12 dernières années. Ce, tout en aidant les coopératives à produire un meilleur cacao, convaincu que la pauvreté est un facteur majeur de risque de travail des enfants ", confie Alexander Von Maillot, directeur mondial de la confiserie et des glaces.

" Améliorer le revenu des producteurs, c'est traiter la cause profonde des maux. Car tant que le paysan n'aura pas de ressources suffisantes pour assurer ses besoins, il sera difficile d'éradiquer les autres maux (travail des enfants, déforestation) qui sont les conséquences directes ceux-ci. C'est pourquoi le gouvernement salue et encourage cette action qui, à terme, vise près de 160 000 familles ", a déclaré le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, qui s'est prononcé par visioconférence. Avant de rappeler : " La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao occupe plus 55 % de ses terres arabes avec plus d'un million de planteurs, environ 50 % de produits d'export et implique près de 25% des populations. Mais en 40 ans, le prix du cacao a été divisé par deux ".

" Il faut un partenariat public-privé pour donner un accès aux enfants à l'éducation et pour un cacao durable ", note Mark Schneider, président directeur général de Nestlé (par visioconférence).

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a salué cette initiative de Nestlé-Ci qui tient compte des défis sociaux et environnementaux auxquels est confrontée la filière Cacao. " L'augmentation d'une production de qualité respectueuse de l'environnement passe nécessairement par l'application des bonnes pratiques agricoles ", a-t-il indiqué.

Initié en 2009, le programme Nestlé Cocoa Plan vise à améliorer les pratiques agricoles, améliorer les conditions de vie des producteurs et par ricochet améliorer la qualité du cacao.