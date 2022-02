Madagascar: Procès - Manandafy condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis

Après une garde-à-vue de quarante-huit heures dans les violons de la Police, le fameux " facebooker " Mahery Lanto Manandafy (MLM) a comparu hier devant les juges du Tribunal correctionnel. Il est accusé de diffusion de fausse nouvelle et d'outrage à une institution.

La fausse nouvelle en question a trait au fait qu'après la récente installation du pont bailey à Moramanga, en vue du rétablissement de la circulation sur l'axe routier RN2 reliant Antananarivo et Toamasina, MLM aurait publié cette information comme quoi ledit pont aurait déjà été abîmé... et donc inopérant. Quant au prétendu outrage à une institution, il concernerait une des plus hautes autorités de l'État à qui MLM aurait proféré certains propos malveillants.

Après son audition et donc à l'issue de son procès, Mahery Lanto Manandafy a été reconnu coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés. Les juges l'ont alors condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende 900.000 ariary. Une autre condamnation au paiement d'une amende 6 millions d'ariary a également été prononcée.

Plutôt serein, malgré cette condamnation, MLM a déclaré à la fin de l'audience qu'il est plutôt satisfait de cette décision à laquelle il n'entend pas interjeter appel. Par ailleurs, il s'est fait un engagement de ne plus proférer des propos offensants envers le Chef de l'État... mais qu'il continuera de s'exprimer sur la marche des affaires nationales.