Madagascar: Baume tigre

C'est le Nouvel An chinois. Plutôt que de s'y associer avec des discours convenus, les Malgaches pourraient chercher (enfin) à comprendre les fondements et les méthodes du "miracle chinois".

Quand Deng Xiaoping (chef du Parti communiste de 1978 à sa mort en 1997) avait lancé son "économie socialiste de marché", personne à Madagascar n'avait dû vraiment prêter attention à la création de quatre zones économiques spéciales ni au lancement du programme des "Quatre Modernisations" (agriculture, industrie, recherche, défense).

Par une espèce de malentendu, Madagascar est en train de rater son rendez-vous avec la Chine. Surtout que les visites au sommet des dirigeants chinois ont soigneusement ignoré Madagascar, malgré des étapes remarquées dans notre proche voisinage: Seychelles (Li Peng 1997, Hu Jintao 2007), île Maurice (Hu Jintao 2009).

Si Rajaonah et Ravelojaona, les nationalistes malgaches admirateurs du Japon, avaient entendu parler de la "révolution" entamée en 1978 qui, quarante ans plus tard, positionnera la Chine comme une des deux plus grandes puissances mondiales, leurs articles auraient-ils eu le même écho qu'à la grande époque nationaliste des années Vy Vato Sakelika?

En 1984, la réforme chinoise se traduisit par une volonté de décentralisation et le transfert de deux tiers des postes administratifs, concentrés à Pékin, vers les provinces. C'est quand un monolithe commence à bouger qu'il est le plus fragile. Les évènements de Tiananmen, en juin 1989, devaient advenir pour tester la solidité de l'édifice. Qui ne s'écroula pas, à la différence du système russo-soviétique.

Dans une précédente Chronique, ci-dessous en guise de post-scriptum, je voulais évoquer les "révolutions" japonaise et coréenne, pour mieux apprendre de la chinoise. Trouver de la vertu dans l'interventionnisme parfois souhaitable de l'État, revendiquer nationalisme économique et protectionnisme éducateur, ne pas avoir honte de subventionner une industrie nationale naissante.

Post-scriptum (Corée et Madagascar: les faux jumeaux de l'ère Meiji", 10 février 2018).

En 1895, et pour cinquante ans, la Corée tomba sous la domination du Japon. Une colonisation brutale mais qui a permis l'industrialisation du pays transformé en "usine" par les entreprises japonaises. Après la fin de la guerre de Corée, 1950-1953, la Corée du Sud allait s'inspirer de l'expérience du Japon de l'ère Meiji qui avait fait de l'industrie sa priorité. Le "miracle" coréen, et Est-asiatique, valut, en 1993, la publication par la Banque Mondiale de "The East Asian Miracle", un ouvrage parrainé par le Japon, pour que soit reconnue la vertu de certaine politique interventionniste de l'État.

En 1889, par une série d'articles en malgache, intitulé "Japana sy ny Japanesa", le docteur Rajaonah avait attiré l'attention du public malgache sur le Japon. En 1913, 1914 et 1915, en pleine première Guerre mondiale, le Pasteur Ravelojaona, un des fondateurs du dictionnaire "Firaketana", encyclopédie "des choses et de la langue malgache", unique encyclopédie de ce genre dans les pays du Sud, allait développer de nouveau ce thème du Japon. En 1882- 1883, une mission diplomatique malgache obtint la signature de traités avec les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie ou la Suède : nos ambassadeurs avaient pu découvrir l'Occident, que n'ont-ils pas rapporté de ces voyages la même moisson que la mission d'études que le Japon avait dépêchée en Occident, de décembre 1871 à septembre 1873?

L'ère Meiji, qui s'ouvre au Japon en 1867, avait été inspirée par la théorie de l'Allemand Friedrich List (1789- 1846), le père du nationalisme économique allemand, faisant intervenir l'État pour imposer un "protectionnisme éducateur". Les préceptes de son ouvrage, "Système national d'économie politique", parvinrent au Japon grâce à la traduction de Hirata Mosuke, diplômé d'une université allemande.

Freidrich List avait auparavant analysé l'industrialisation rapide des États-Unis au XIXème siècle. Le "système américain" avait été théorisé par Alexander Hamilton (1757-1804), le tout premier Secrétaire au Trésor en 1792: il proposait de subventionner les industries naissantes jusqu'au moment où elles pourraient affronter la concurrence internationale, investir dans les infrastructures et promouvoir un système financier capable d'apporter des crédits aux entreprises locales. À leur tour, ces idées parvinrent au Japon parce que le Gouvernement japonais avait embauché un Américain familier des idées d'Alexander Hamilton.