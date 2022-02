Afrique: Le Groupe de la Banque mondiale et le FMI organiseront l'assemblée annuelle 2022 à Washington, et l'assemblée annuelle 2023 se tiendra au Maroc

document

Washington: Le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) ont annoncé aujourd'hui, en concertation avec le Royaume du Maroc, que l'assemblée annuelle générale du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, qui était prévue à Marrakech (Maroc) en octobre 2022, se tiendra finalement à Washington en raison de l'incertitude persistante liée à la pandémie de COVID-19. L'assemblée annuelle d'octobre 2023 se tiendra quant à elle à Marrakech.

L'assemblée annuelle se tient généralement deux années de suite aux sièges du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington, puis dans un autre pays membre la troisième année. L'assemblée annuelle rassemble des gouverneurs de banque centrale, des ministres chargés des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants de la société civile, des médias ainsi que des universitaires pour débattre de questions d'intérêt général telles que les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière dans le monde, la lutte contre la pauvreté, la croissance économique inclusive et la création d'emplois, et le changement climatique, entre autres. On trouvera une liste complète des lieux des assemblées précédentes sur le site Internet de l'assemblée annuelle.

