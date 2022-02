Cote d'Ivoire: Bonne année Yopougon - La commune prime dix acteurs locaux inspirants

Annoncée en grande pompe depuis quelques semaines, la première édition du concept Bonne année Yopougon s'est tenue les 29 et 30 janvier. Coup d'essai, coup de maître pour le commissaire général Tapé Aristide et son équipe qui ont réussi à mobiliser des milliers de participants au Carrefour Sodeci (Niangon), la place qui accueillait ce rendez-vous festif porté par la structure évènementielle Whynot.

La scène proposait les prestations de nombreux artistes en vogue. Tels qu'Atito Pkata, Roseline Layo ou encore la blogueuse Kevin Chambala. Qui, dans sa traditionnelle robe noire, a électrisé l'assistance avec ses pas de "Godo Godo" de Fior 2 Bior. Mais bien au-delà de l'aspect festif, cet évènement visait surtout à célébrer les acteurs dynamiques qui font bouger les lignes dans la plus grande commune du pays. Ainsi, ce sont, au total, 10 prix qui ont été remis pour célébrer l'excellence à Yopougon.

On retiendra, entre autres, que le prix du meilleur humoriste de la commune est revenu à Ramatoulaye, celui du meilleur entrepreneur culturel a été décerné à Marie Sylvie Kouamé plus connu sous le pseudo de "Maillot jaune", manager général du groupe de zouglou Les Leaders. La commune a aussi honoré son meilleur restaurant, son meilleur marché, son meilleur opérateur économique, son meilleur espace de divertissement, etc.

Pour le commissaire général Aristide Tapé, il était important que Yopougon se dote d'un événement qui permet à la population de célébrer le nouvel an, tout en récompensant les figures qui, par leur dynamisme et leur talent, permettent à la commune de rester à son meilleur niveau dans les domaines artistique et économique. Il s'agit donc, selon ses explications, d'un événement annuel qui se tiendra désormais le dernier weekend du mois de janvier. L'aspect social n'est pas en reste.

Pour cette édition inaugurale, l'école des sourds située dans cette commune a reçu des dons lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 8 janvier. Le jeune promoteur a reçu le soutien et les encouragements d'Issoufou Coulibaly, directeur de cabinet du maire de Yopougon et parrain de cette édition inaugurale, présent à l'ouverture des festivités.