Afrique de l'Ouest: Situation nationale - Une mission CEDEAO-ONU fait le point avec le MPSR

Après avoir échangé avec les membres du MPSR la délégation conjointe a également rencontré le chef de l'Etat, le lt-col Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Les membres du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ont échangé, dans l'après-midi du lundi 31 janvier 2022, avec une mission conjointe de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Organisation des Nations unies (ONU).

La délégation de la CEDEAO, composée du président de la Commission, de la représentante- résidente de l'organisation au Burkina Faso et des ministres en charge des affaires étrangères du Nigéria, du Bénin et de la Gambie était conduite par le ministre ghanéen des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, Shirley Ayorkor Botchwey. Annadif Khatir Mahamat Saleh, représentant spécial chargé du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, était à la tête de la délégation onusienne.

" Les chefs d'Etat ont demandé que la mission vienne et échange avec les autorités ici pour faire le point, examiner la situation et voir quel est le futur pour le Burkina Faso ", a déclaré le ministre ghanéen des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale au terme de leur mission. Cette mission conjointe a été décidée à l'issue du dernier sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO tenu le 28 janvier dernier, un sommet qui a suspendu le Burkina Faso des instances de la CEDEAO.

Lors de son séjour burkinabè, la délégation conjointe a également eu des échanges avec le président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de l'Etat. " Il s'agit de voir comment nous pouvons travailler avec le Burkina pour que le pays puisse sortir de cette situation ", a estimé Shirley Ayorkor Botchwey. Les membres de la mission conjointe ont aussi rendu visite à l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré conformément à la volonté exprimée des chefs d'Etat de la CEDEAO.

" Nous avons vu qu'il est en bonne santé tel qu'il apparaît et on a pu échanger avec lui ", a annoncé la cheffe de la délégation, Shirley Ayorkor Botchwey. Le rapport de la présente mission sera remis aux chefs d'Etat de la CEDEAO pour examen lors du prochain sommet de l'organisation communautaire prévu le 3 février prochain à Accra.

Direction de la communication de la présidence du Faso