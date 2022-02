Algérie: Coupe nationale militaire de karaté do - Début de la compétition à Guelma

Guelma — La coupe nationale militaire de karaté do pour les dames et les messieurs a débute lundi à l'école des sous-officiers de l'intendance "chahid Seddik Bourideh" de Guelma dans le respect strict des mesures préventives contre la Covid-19.

Ce rendez-vous sportif national qui se déroule à la salle sportive de cette école relevant de la 5ème région militaire (RM) jusqu'au 3 février 2022 met en lice en kumité et en kata 224 athlètes de 25 équipes représentant les diverses unités et écoles supérieures des régions militaires, a appris l'APS auprès des organisateurs.

Le même officier supérieur a invité les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour représenter leurs unités et honorer le sport militaire et faire preuve de fair-play, soulignant que le karaté est un art martial qui élève le niveau du soldat dans le combat au corps à corps et constitue un élément dans l'évaluation de ses capacités corporelles.

Après la cérémonie d'ouverture marquée par le défilé des délégations participantes, les joutes ont débuté avec les éliminatoires en kata sous la direction d'arbitres de la Fédération algérienne de karaté do et le comité technique du service régional de sport militaire de la 5ème RM.

Les éliminatoires en kumité se dérouleront mardi tandis que les finales dans les deux épreuves auront lieu à la dernière journée.

Les représentants des délégations ont salué les conditions d'organisation et les dispositions du protocole sanitaire de prévention du Covid-19 et ont indiqué s'attendre à ce que les joutes connaissent un bon niveau technique au regard des athlètes participants et des moyens mis en place.