Algérie: Le voyage d'exploration du globe-trotteur qatari contribuera à la promotion de la destination Algérie

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a affirmé, lundi, que le voyage d'exploration effectué par le globe-trotteur qatari Khalid Al-Jaber à travers 36 wilayas du pays "contribuera fortement à la promotion de la destination touristique au double plan arabe et mondial".

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée à l'honneur du globe-trotteur qatari à l'issue de la clôture de son expédition qui a duré plus de trois mois, le ministre a déclaré que cette tournée du globe-trotteur qatari à bord de sa motocyclette "lui a permis de découvrir les différents circuits et les destinations touristiques dont recèle l'Algérie", insistant sur l'impératif de "les promouvoir et de les exploiter pour construire une destination touristique par excellence".

M. Hamadi a exprimé ses "sincères remerciements" au globe-trotteur qui, a-t-il dit, "a manifesté son grand intérêt pour l'Algérie en effectuant cette tournée touristique qui lui a permis d'apprendre la nature, les traditions, l'histoire et la civilisation de toute région du pays".

Evoquant "les relations fraternelles privilégiées et solides liant l'Algérie et le Qatar", le ministre a appelé à "renforcer et à intensifier la coopération entre les deux pays notamment dans le domaine touristique à travers la poursuite de l'organisation de ce genre de voyages d'exploration pour connaître davantage la richesse touristique et la promouvoir à travers les réseaux sociaux".

Il n'a pas manqué, en outre, d'afficher sa disponibilité pour contribuer avec tous les acteurs en Algérie à la promotion du tourisme pour faire de l'Algérie "une destination touristique attirante".

Le vlogueur qatari a, dans ce sens, exprimé son admiration quant aux atouts de chaque wilaya du pays notamment en ce qui concerne les circuits touristiques et les différents plats culinaires populaires outre les habits traditionnels reflétant les traditions et l'authenticité de chaque région".

Ce périple, entamé octobre dernier en Algérie sous le slogan "Montée vers le Tassili", a permis au globe-trotteur qatari, Khalid Al-Jaber de visiter 36 wilayas tout en en se rendant dans les plus célèbres sites touristique de chaque région.