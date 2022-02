Algérie: El Bayadh - Production de plus de 1300 qx de maïs jaune

El Bayadh — La wilaya d'El Bayadh a réalisé une production de plus de 1.300 quintaux de maïs jaune lors de la campagne de moisson qui vient de s'achever, a-t-on appris lundi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le chef de service organisation de la production et appui technique, Mohamed Amine Djebiri a indiqué que la campagne de moisson a touché une surface emblavée estimée à 130 hectares dont plus de 25 ha réservées aux semences, ce qui a permis la production de plus de 1 300 qx de maïs jaune. La superficie restante (plus de 100 ha) a été reconvertie en fourrage vert.

La wilaya d'El Bayadh a enregistré une augmentation par rapport à l'année 2020 qui a vu la production de 630 qx sur une superficie estimée à 13 ha, a-t-on rappelé.

Les services de l'Office national d'aliment du bétail ont acheté la récolte directement des agriculteurs, à raison de 5 000 DA le quintal au lieu de 2.500 comme c'était le cas auparavant avec le paiement du montant dans un délai n'excédant pas 72 heures, ce qui a contribué à inciter les agriculteurs à adhérer à cette filière agricole.

La DSA a appelé les agriculteurs et les investisseurs intéressés par une activité dans ce domaine à se rapprocher de ses services et à s'inscrire dans le cadre du programme agricole, qui devra cibler lors de la campagne de plantation du maïs jaune en mai prochain sur une superficie estimée à 2 000 ha, et à bénéficier de diverses facilités, de l'accompagnement et de l'approvisionnement en semences pour ce type de cultures.