Algérie: Le pays œuvre à promouvoir la place de la femme dans tous les domaines

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a affirmé, lundi à Alger, que l'Algérie œuvrait à renforcer et à promouvoir la place de la femme dans tous les domaines car convaincue de ses capacités et de ses compétences.

Mme Krikou s'exprimait lors d'une intervention par visioconférence aux travaux de la 41e session du comité de la femme arabe préparatoire à la 66e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, prévue en mars prochain.

Dans ce cadre, la ministre a assuré que l'Algérie "œuvre au renforcement et à la promotion de la place de la femme dans tous les domaines, en concrétisation de ses engagements internationaux d'une part, et partant de sa conviction quant aux capacités et aux compétences de la femme d'autre part, et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui réitère à chaque occasion l'impératif d'impliquer la femme dans le processus de production nationale pour profiter de son rôle dans le développement".

Elle a souligné, dans ce sens, que "les différents mécanismes d'emploi et d'accompagnement des bénéficiaires ont été renforcés à travers la création de leurs entreprises, en sus de la facilitation des procédures via l'intégration de l'inscription électronique, outre le e-marketing des produits, notamment dans les domaines de l'environnement".

La ministre a rappelé l'engagement de l'Etat à protéger la femme contre les différentes formes de violence en tout lieu et circonstance, aussi bien dans l'espace public que dans les domaines, professionnel et personnel, en vertu d'un amendement de la constitution de 2020, en sus du renforcement du système de promotion du rôle de la femme dans la vie publique, en l'occurrence la représentation politique et la parité sur le marché de l'emploi, et l'accès aux postes de responsabilité, en application du principe d'égalité entre les deux sexes dans ce domaine.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la rencontre, Mme Krikou a affirmé que "la demande de l'Algérie relative à la proposition de tenue d'une conférence ministérielle arabe par visioconférence, consacrée à l'examen des effets sociaux du mariage mixte a été favorablement accueillie par la commission de la femme arabe".

La conférence sera une occasion pour mettre en avant les principaux systèmes juridiques nationaux inhérents à cette question et formuler des propositions destinées à traiter les effets sociaux du mariage mixte, a ajouté la ministre.