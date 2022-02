Algérie: Lamamra remet un message du Président Tebboune à l'Emir du Koweït

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a remis un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l'Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber Al-Sabah.

Au terme de sa participation à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères, M. Lamamra a été reçu au deuxième jour de sa visite au Koweït en sa qualité de représentant spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le vice-Emir de l'Etat du Koweït, le prince héritier Cheikh Mechaal Al- Ahmed Al-Djaber Al-Sabah, ainsi que par le Premier ministre, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

M. Lamamra s'est, par ailleurs, longuement entretenu avec son homologue koweïtien, Dr Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Djaber Al-Sabah, ajoute le document.

M. Lamamra a été reçu par le vice-Emir de l'Etat du Koweït, le prince héritier Cheikh Mechaal Al Ahmed Al-Djaber Al-Sabah à qui il a remis un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l'Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al Ahmed Al-Djaber Al-Sabah.

Les rencontres et les entretiens effectués par M. Lamamra avec les dirigeants politiques de l'Etat frère du Koweït étaient empreints de "fraternité", traduisant la profondeur des relations bilatérales historiques, ajoute le communiqué.

De son côté, Cheikh Mechaal a chargé M. Lamamra de transmettre "ses salutations au président Tebboune et au peuple algérien", exprimant ses remerciements et la considération des dirigeants politiques au Koweït des positions de principe et de solidarité de l'Algérie avec le Koweït et les autres pays du Golfe.

Le prince héritier a également saisi l'occasion pour se féliciter des relations fraternelles et historiques unissant les deux pays et peuples frères.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les questions et défis qui se posent à la région arabe, saluant la convergence des vues des deux pays frères concernant plusieurs questions et crises qui secouent la région arabe et le monde, ce qui dénote la profondeur des relations liant les deux pays ainsi que la convergence de la volonté politique sérieuse dans la réalisation de la stabilité dans la région, ajoute le communiqué.

M. Lamamra a été reçu également par le Premier ministre, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Les deux parties se sont félicités des relations solides et étroites liant les deux pays et la coopération constructive à tous les plans, affirmant l'existence de nombreuses opportunités et potentialités à renforcer dans tous les domaines, notamment économique.

Le chef de la diplomatie algérienne a tenu une séance de travail avec son homologue koweïtien, Ahmed Nacer Al-Mohammad Al-Sabah. Les deux parties ont examiné les moyens de relancer la coopération bilatérale, notamment la promotion des échanges des visites de haut niveau et la bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, outre la réactivation des conventions conclues et la concrétisation des projets de développement programmés.

Il a été convenu de lever les obstacles entravant l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements communs, et d'insuffler une nouvelle dynamique aux mécanismes de coopération bilatérale, notamment le Comité mixte de coopération bilatérale que les deux ministres ont convenu de tenir bientôt à Alger sous la coprésidence des deux ministres des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération diplomatique sur les plans bilatéral et multilatéral, notamment l'intensification des actions communes et de la coopération algéro-koweïtienne en prévision du Sommet arabe prévu à Alger, ainsi que le soutien à la candidature de l'Algérie à un siège au Conseil de sécurité onusien.