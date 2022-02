Algérie: La 5e session du CIHN au menu des Consultations politiques algéro-françaises

Alger — Les travaux de la 7ème session des Consultations politiques algéro-françaises au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, tenus dimanche et lundi à Alger, ont permis d'examiner l'état de la coopération entre les deux pays et de discuter des principales échéances à inscrire à l'agenda bilatéral pour 2022, notamment, la 5ème session du Comité intergouvernemental de Haut niveau (CIHN), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Cette échéance, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation et du dialogue politique bilatéral, a été l'occasion d'examiner l'état de la coopération algéro-française dans son ensemble et de discuter des principales échéances à inscrire à l'agenda bilatéral au titre de l'année 2022, notamment, la 5ème session du Comité intergouvernemental de Haut niveau (CIHN)", précise la même source.

La 7ème session s'est tenue sous la co-présidence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Chakib Rachid Kaid, et du Secrétaire général du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. François Delattre.