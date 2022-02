Cote d'Ivoire: Sports aérobics et fitness - 21 coaches ont reçu leur diplôme

La Fédération ivoirienne des sports aérobics et fitness (Feisaf) présidée par Coulibaly Abdoulaye a procédé, le 29 janvier, à la cérémonie de remise de certificats de fin de formation à 21 coaches et techniciens de la forme, la 3e promotion de stagiaires Feisaf. Et ce, au terme de 3 mois de formation.

La cérémonie a eu lieu au complexe sportif Cascade fitness center sis à Cocody 7e tranche, en présence de l'honorable Yasmina Ouégnin, marraine de la promotion. La députée de Cocody a exhorté ses filleuls à la "patience et à la persévérance" dans l'exercice de leurs fonctions pour le bien-être physique et mental des personnes dont ils ont la charge.

"Cette formation avait pour objectif la maîtrise des bases théoriques et pratiques indispensables à l'enseignement de la méthode Pilâtes et l'acquisition d'une approche globale de l'acte et du schéma corporels pour un meilleur contrôle et l'équilibre postural ", a expliqué coach Didif Didier au nom de ses pairs.

Le président de la Feisaf a renchéri en précisant que cette formation vient également "relever le niveau d'intervention en coach et en personal trainer de manière à ce que l'objectif de promouvoir et de développer l'activité fitness puisse véritablement être assuré à toutes les étapes de façon confortable, avec des compétences qui sont avérées".

Le président Coulibaly Abdoulaye est revenu sur ce qu'est la méthode Pilâtes. A l'en croire, "elle nous permet d'avoir une bonne posture, d'avoir l'équilibre et la maîtrise de notre corps avant de faire quoi que ce soit et les autres formations ne mettent pas l'accent sur ce fait. Nous avons voulu commencer par cette formation qui est en quelque sorte un fondamental pour pouvoir assurer les autres formations", résume-t-il.

La Fédération créée depuis 2016 espère poursuivre sur cette lancée. Elle a annoncé 5 autres formations cette année 2022.