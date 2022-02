Afrique: Institutions Supérieures de Contrôle - Patrick Achi recommande la transparence dans la gestion des ressources publiques

Dans le but d'accélérer le développement en Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a préconisé, la transparence dans la gestion des ressources publiques, au cours de la 9ème Assemblée Générale de l'Association des Institutions Supérieures de Contrôle ayant en Commun l'Usage du Français (AISCCUF), qui se tient du lundi 31 au mardi 1er janvier 2022 à Abidjan.

À cette rencontre qui a pour thématique " Les enjeux du contrôle de la dette " et " Le contrôle de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable ", le chef du gouvernement a au nom du président de la République, Alassane Ouattara, soutenu que la Côte d'Ivoire accorde un intérêt stratégique au renforcement de la bonne gouvernance, qui est le levier essentiel de l'accélération de son développement et de la transformation de son économie au cours de la prochaine décennie.

Pour lui, sans administration efficace, transparente utilisant rationnellement et pertinemment la richesse nationale commune, sans administration dotée de la probité la plus grande, sans administration attentive, véritable alliée de notre secteur privé et de nos entrepreneurs dans leur développement, cette vison ne pourra se réaliser à la pleine mesure des ambitions et celles du peuple ivoirien. Il a félicité, le président de la Cour des Comptes de Côte d'Ivoire, Kanvaly Diomandé, par ailleurs président de l'AISCCUF, pour et surtout pour l'apport positif de l'institution dans la gestion transparente et efficace des finances publiques, la bonne gouvernance des Etats et l'enracinement de la démocratie.

Donnant les objectifs prioritaires de l'année 2022, le chef du gouvernement a rappelé que la Cour des Comptes permet de soutenir le gouvernement dans les actions de promotion de la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre le gaspillage et le détournement des deniers publics, dont l'importance n'a cessé d'être. Notons que de 18 membres à sa création en 1994, l'AISCCUF qui est un cadre d'échanges entre les Institutions Supérieures de Contrôle (ISC) de l'espace francophone est passé à 43 membres en 2022.