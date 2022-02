Cote d'Ivoire: 120e Assemblée plénière des évêques catholiques - Les autorités invitées à aller plus loin dans les assises des états généraux de l'Éducation

A la messe de clôture de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques qui a eu lieu dimanche 30 janvier à Gagnoa, Mgr Jacques Ahiwa Assanvo a, au nom de ses pairs, salué les efforts du gouvernement en vue d'organiser l'Education nationale en Côte d'Ivoire.

Il a cependant invité les autorités à aller toujours plus loin dans les assises des états généraux de l'Éducation nationale par la mise en place d'un système qui forme l'homme intégral, capable de maîtriser son environnement, dans un esprit de créativité.

" Il vous revient de repenser le modèle éducatif afin qu'il ne se réduise plus seulement à l'instruction scolaire ou académique ", soulignent-ils. Pour vaincre les maux qui minent l'Education nationale, les prélats ont exhorté les gouvernants à lutter contre la tricherie, l'alcoolisme, la drogue, la violence, les grossesses en milieu scolaire et à assainir l'environnement immédiat de tous les établissements scolaires.

Ils les ont encouragés à mettre en place un système éducatif qui prenne davantage en compte l'éducation civique et morale. Ce système bien structuré pourra, selon eux, aider à construire un nouveau type de citoyen, une jeunesse éduquée à l'effort, au travail bien fait et à l'amour du travail, qui reconnaît et respecte l'autorité de l'enseignant, comme nos traditions nous l'enseignent. " Vous veillerez à inculquer aux jeunes le respect du bien d'autrui et du bien commun, en donnant l'exemple de la recherche de l'intérêt de tous et en sacrifiant, s'il le faut, vos intérêts particuliers.

Nous vous exhortons à tout mettre en œuvre pour préserver le milieu scolaire et universitaire de la politique politicienne qui en fait un lieu de graves affrontements préjudiciables à une formation de qualité ", ont encore souligné les évêques.

Les parents invités à jouer leur rôle d'éducateurs

S'adressant aux parents, les guides de l'Église catholique leur ont fait savoir qu'ils tiennent de Dieu la mission d'éduquer leurs enfants. Aussi, estiment-ils que si les parents s'appliquent à remplir leur mission de premiers éducateurs dans un climat de paix et d'affection, leurs enfants grandiront d'une façon saine et demeureront marqués toute leur vie par cette bienfaisante influence.

" Vous n'avez pas le droit de laisser toute l'éducation de vos enfants entre les mains d'autres personnes en vous désengageant. Ce serait manquer à votre mission première à leur endroit. Cette éducation, pour connaître une réussite, appelle une communication et un dialogue permanents entre vous parents et vos enfants, dans un cadre familial où règne l'amour " .

Les enseignants ont également été interpellés. Car, selon les évêques " l'école, en tant qu'espace d'instruction, d'éducation, de socialisation, se présente comme le lieu pour recevoir la formation qui libère le sujet ". Et d'ajouter : " A l'école, les enseignants représentent les parents dans la tâche d'éducation de leurs enfants.

Ne perdez pas de vue que vous êtes les collaborateurs officiels des parents. Nous vous demandons de vous consacrer à cette mission importante avec affection, autorité et dévouement. Vous êtes appelés à apporter à votre enseignement le poids du témoignage de vie. Cela vous vaudra en retour le respect, l'estime et la considération des apprenants, des parents et des citoyens ".

S'adressant également aux responsables des groupes socio-culturels, des associations et mouvements, les pères de l'Église catholique leur ont fait savoir qu'il est indispensable d'aider leurs membres à cultiver les vertus et l'art de vivre en société, à cultiver le courage, l'amitié, la solidarité et l'entraide.

Il est indispensable d'aider vos membres par la réflexion, l'action et surtout l'initiation au sens du service. Votre influence sur les membres de vos différentes associations doit les aider à se construire une personnalité solide et respectable, capable de donner une contribution valable au développement de leur pays.