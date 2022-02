Cote d'Ivoire: Guiberoua-Dignago-Galebré - La maison des chefs disponible, des villages électrifiés

Constituée de 5 bureaux, 2 logements, une salle de réunion et une salle de restauration, la Maison des Chefs traditionnels du Grand Guibéroua a été inaugurée. Elle est financée par le Fonds national de la Solidarité, structure sous-tutelle du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

En vue de renforcer la cohésion sociale et la paix dans les sous-préfectures de Guibéroua, Dignago et Galébré, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté Myss Belmonde Dogo et son collègue des Eaux et Forêts Alain-Richard Donwahi, y étaient du 28 au 29 janvier 2022.

" Cet édifice se veut un instrument au service de la promotion du Chef traditionnel et de son rôle dans la société. Ce palais qui vous est offert par le gouvernement se veut un cadre de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits et de rapprochement intercommunautaire.

Il doit nous permettre de renforcer la cohésion sociale par la culture de la paix et du civisme. C'est aussi un cadre de promotion, de valorisation et de pérennisation de nos cultures ", a indiqué Myss Belmonde Dogo. Selon elle, la construction de cette maison traduit la vision du Chef de l'État Alassane Ouattara qui, dans la Constitution de 2016, formalise les pouvoirs des Chefs coutumiers, à travers la création de la Chambre nationale des rois et Chefs traditionnels.

Elle a affirmé que l'électrification s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement, impulsée par le Président de la République Alassane Ouattara. Parce qu'elle permet aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base. " Nos populations sont ravies d'accueillir le train du développement à Galébré et Guibéroua.

Grâce à ces actions, la région du Gôh a un souffle nouveau ", a-t-elle ajouté.

Parrain de la cérémonie, Alain-Richard Donwahi a affirmé que cette infrastructure va renforcer la capacité opérationnelle des 35 chefs de village que compte le Grand Guibéroua. " Cet évènement qui nous réunit marque une nouvelle étape dans la vie de la Chefferie du Grand Guibéroua.

Il fut une période où les Chefs ne disposaient pas d'espace aménagé pour tenir leurs réunions ou recevoir leurs administrés. Aujourd'hui, le Chef de l'État a fait don de ce joyau qui fait votre fierté et va permettre d'être encore plus efficace dans la gestion des mésententes et dans la promotion de la paix dans la région ", a soutenu le Ministre des Eaux et Forêts.

Une action qui réjouit la chefferie par la voie de son porte-parole Dizoé Robert: " Cette maison va nous permettre de nous rencontrer régulièrement pour régler les différents litiges entre nos communautés et de prendre des décisions concertées dans l'intérêt supérieur des populations ".

Par ailleurs, la ministre Belmonde Dogo a procédé à la mise officielle sous tension électrique des quartiers de Tapeadji et Sokoura extension à Guibéroua et des villages de Sikadjouman et Koné-Pénakili à Galébré.

Dakouri Lambert, porte-parole des quartiers bénéficiaires de l'extension du réseau électrique dans la sous-préfecture de Guibéroua, a exprimé sa joie. Car, dit-il, les habitants ne seront plus exposés aux agressions.

Quant à Kouassi Brou Rodrigue, habitant du village de Sikadjouman dans la sous-préfecture de Galébré, il a souligné que grâce à l'électrification, le village connaîtra un développement rapide.

Signalons que la mise en service du réseau électrique va s'étendre dans les localités de la sous-préfecture de Dignago et bien d'autres de la région du Gôh.