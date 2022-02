Cote d'Ivoire: Education nationale - 35 directeurs régionaux et inspecteurs d'enseignement primaire dotés de véhicules de fonction

Trente-cinq véhicules de type 4X4, d'un coût global de 957 millions de FCfa. C'est la dotation qu'a faite, hier, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena) à cinq directeurs régionaux et 30 inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp).

Les clés des engins ont solennellement été remises aux bénéficiaires, hier, par la ministre Mariatou Koné, au lycée classique de Cocody. L'autorité de tutelle a indiqué que cet équipement va contribuer à faciliter la mobilité des bénéficiaires dans leur mission d'encadrement, de supervision et de contrôle sur le terrain.

" Il s'agit, à travers ces véhicules que vous recevez, de créer de meilleures dispositions et conditions de travail, afin de vous motiver davantage pour l'atteinte de nos objectifs de performance ", a déclaré Mariatou Koné.

Elle a assuré que cette dotation en moyens de mobilité s'inscrit dans un processus qui va s'accélérer dans les semaines à venir. " Chers collaborateurs, chers inspecteurs, sachez que je me battrai au quotidien pour l'amélioration de vos conditions de travail.

J'exige de vous des résultats. Mais ces résultats doivent s'accompagner de moyens et je ferai tout pour vous en mettre à disposition ", a promis la patronne de l'école ivoirienne. Elle a profité de l'occasion pour traduire sa gratitude et celle de la communauté éducative au Président de la République, Alassane Ouattara, et au Premier ministre, Patrick Achi, pour la prise en compte et la satisfaction efficiente des besoins de son département.

Elle a, par ailleurs, recommandé aux détenteurs des véhicules d'en faire bon usage et de les entretenir. " Je vous exhorte à la persévérance dans la recherche d'une école de qualité, une école performante, inclusive, de mérite et de transparence ", a prôné la Mena.

Répondant à une doléance du proviseur du lycée classique de Cocody, établissement hôte de la cérémonie, la ministre a pris l'engagement de refaire la peinture de tous les bâtiments.

Les 35 voitures offertes portent le parc automobile du Mena à 446 engins roulants. Tous les directeurs centraux, régionaux et départementaux du ministère ainsi que 224 inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire ont désormais un véhicule de fonction.

Mariatou Koné a autorisé la direction des affaires financières à engager des missions d'évaluation et de contrôle des équipements du Mena sur l'ensemble du territoire national. Les missions feront le point sur les tables-bancs, le matériel informatique et les kits scolaires.

Les équipes sont sur le terrain depuis hier. Elles y seront durant deux semaines. Les données de ces missions permettront d'établir des statistiques fiables et d'élaborer un projet de budget cohérent répondant aux besoins réels du Mena.