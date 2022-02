Afrique: Demi-finales de la CAN 2021 / Burkina-Sénégal et Cameroun-Égypte - El Hadji Diouf plante le décor

Présent au Cameroun où il assiste à la 33e édition de la Can 2021, El Hadji Diouf, ancien international sénégalais, a savouré la qualification des Lions de la Teranga pour les demi-finales, après leur victoire en quarts de finale contre la Guinée équatoriale (3-1). Match à la suite duquel l'ancien capitaine des Lions de la Teranga s'était prononcé sur les affiches des demi-finales qui débutent demain.

Le Sénégal est favori

Tombé sous le charme de ses compatriotes après leur brillante victoire contre le Nzalang national, El Hadj Diouf met une carte sur le Sénégal dans l'affiche de la première demi-finale. " Sur ce match, nous sommes favoris, mais nous respectons le Burkina Faso.

On va jouer et monter encore notre niveau de jeu. On verra s'ils ont du répondant ou pas. Tout le monde sait que quand tu dois jouer contre le Sénégal, tu ne dors pas ", a-t-il déclaré. Un optimisme que l'ancien international sénégalais tient de la qualité du jeu produit par les poulains d'Aliou Cissé, mais également de l'apport des individualités.

" Cette compétition n'est pas une course de vitesse mais une course de fond. Les joueurs sont montés en puissance et on a retrouvé un joueur qui nous avait beaucoup manqué, c'est Ismaila Sarr. Sa présence nous a fait tellement de bien. Cette équipe, c'est un régal de la voir jouer. Aujourd'hui, Sadio a aidé l'équipe.

Il a fait ce qu'on attend de lui c'est-à-dire marquer ou faire marquer. Ismaila Sarr est resté au moins deux mois et demi sans jouer et il est décisif quand il entre dans le groupe... On a vu des Lions qui avaient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes ", a-t-il expliqué.

Cameroun-Égypte : un combat de titans

Après le match Burkina Faso-Sénégal prévu mercredi, on assistera au duel Cameroun-Égypte. Un remake de la finale de 2017 qui avait été remportée par les Lions Indomptables. " C'est un combat de titans qui oppose celui qui a le plus d'étoiles (Égypte) à celui qui est juste en dessous.

Ce sont deux institutions qui vont se rencontrer. La bataille va être psychologique, avant d'être sur le terrain. Celui qui sera fort mentalement et physiquement et qui gagnera les deuxièmes ballons remportera ce match ", a fait savoir El Hadji Diouf. Il a ensuite relevé les valeurs de chacune des deux sélections.

" L'Égypte a donné une leçon à l'Afrique en respectant le championnat local. La plupart des joueurs de la sélection égyptienne sont issus du championnat local. Personne ne croyait que le Maroc allait sortir parce qu'il a montré un niveau de jeu extraordinaire depuis le début. Mais gagner, c'est la patience. C'est une organisation et aussi être dans un très bon jour. Il faut également avoir un phénomène dans son équipe. Salah a montré qu'il est un phénomène et il est prêt à tirer son équipe jusqu'au bout ".

Pour les Lions Indomptables, El Hadji Diouf estime que c'est le collectif qui fait la force de l'équipe. " Le Cameroun gagne parce qu'il a un collectif. Ce sont des joueurs qui se battent et qui courent ensemble. Jouer contre le Cameroun, ce n'est jamais gagné d'avance, mais ... ", a-t-il conclu.