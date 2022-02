Afrique: CAN 2021/Éliminés en huitièmes de finale - Les Éléphants terminent 10e du tournoi

Plus que quatre matches à disputer avant la fin de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021. Mais avant l'apothéose prévue pour le dimanche 6 février, on connaît déjà les rangs définitifs des équipes éliminées au terme des quarts de finales disputés samedi et dimanche. Sortis de la compétition depuis le mercredi 26 janvier par l'Égypte, en huitièmes de finale, la Côte d'Ivoire termine la compétition à la 10e place. Selon le ranking de la Caf, l'équipe de Côte d'Ivoire est la 2e meilleure équipe des sélections tombées en huitièmes de finales après celle du Nigeria (9e).

En quatre matches disputés dans la compétition, les Éléphants ont enregistré 2 victoires et 2 matches nuls (le match perdu aux tirs au but contre l'Égypte étant comptabilisé comme un nul par la Caf). Les Éléphants ont inscrit 6 buts et encaissé 3. Les Super Eagles du Nigeria qui sont classés devant les Éléphants eux, totalisent 3 victoires et une défaite. Ils ont inscrit 6 buts et encaissé 2 soit une différence de but de +4 contre +3 pour les Éléphants.

La troupe à Patrice Beaumelle fait donc moins bien qu'en 2019, en Égypte où éliminés en quart de finale par les Fennecs d'Algérie, les Pachydermes ivoiriens avaient terminé 5e avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite en 5 matches.

Ils avaient inscrit 7 buts et encaissé 3 pour une différence de but de +4. Concernant les autres statistiques, il faut préciser que pour la Can 2019 comme pour la Can 2021, les Éléphants ont eu 5 buteurs différents. Au Cameroun, Nicolas Pépé (2 buts), Max Gradel, Sébastien Haller, Franck Kessié et Sangaré Ibrahim, ont trouvé le chemin des filets. En Égypte, les buteurs se nommaient Jonathan Kodjia et Wilfried Zaha (2 buts), Maxwel Cornet, Max Gradel et Serey Dié (1but).

Égalité également au niveau des joueurs élus Homme du match. Serge Aurier, Serey Dié et Sylvain Gbohouo l'avaient remporté en 2019. Seri Jean Michaël, Nicolas Pépé et Franck Kessié ont été distingués en 2021.