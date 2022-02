Afrique: Huit priorités pour l'Union africaine en 2022

analyse

L’Union africaine célébrera ses vingt ans cette année, l’occasion de faire le bilan de ses réalisations et de redynamiser son action en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent. Dans ce briefing, Crisis Group identifie huit conflits qui demandent une attention urgente de l’organisation.

Que se passe-t-il ? L’Union africaine tiendra son sommet annuel des chefs d’Etat la première semaine de février avant son vingtième anniversaire en juillet. Cette réunion sera l’occasion pour les Etats membres de l’UA d’évaluer les résultats obtenus à ce jour par l’organisation en tant que principal organe de paix et de sécurité du continent.

En quoi est-ce significatif ? L’année a été mouvementée pour l’Afrique : milliers de victimes des guerres dans la Corne de l’Afrique, prise de pouvoir de régimes militaires, transitions chancelantes et insurrections islamistes. Les institutions de l’UA doivent être en mesure de faire face à ces problèmes, ainsi qu’aux conséquences sécuritaires du changement climatique.

Comment agir ? L’UA doit redoubler d’efforts pour faire face aux crises dans la Corne de l’Afrique, au Sahel et au Mozambique, définir l’avenir de sa mission en Somalie, faire pression pour une transition réussie au Tchad et inscrire la sécurité climatique à l’ordre du jour mondial. Ce briefing définit huit priorités de l’UA pour 2022.

Synthèse

Le mois de juillet 2022 marquera les vingt ans de la création officielle de l’Union africaine (UA) à Durban, Afrique du Sud. L’un des principes fondateurs de l’organisation est de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Les dirigeants africains ont mis sur pied une architecture sur mesure visant à permettre à l’UA de remplir ce mandat. Le vingtième anniversaire de l’organisation est l’occasion pour les Etats membres d’évaluer les résultats obtenus jusqu’à présent et d’examiner le rôle de l’UA face à l’évolution des problèmes de paix et de sécurité en Afrique.

L’année 2021 a été tumultueuse en Afrique. Elle a été marquée par des coups d’Etat au Tchad, en Guinée, au Mali et au Soudan, une prise de pouvoir orchestrée en Tunisie, des combats prolongés en Ethiopie et une menace croissante du militantisme islamiste transnational. La réponse de l’UA à ces crises a été mitigée. Elle a eu du mal à agir sur deux conflits très urgents – la guerre civile en Ethiopie et l’insurrection dans la région de Cabo Delgado au Mozambique – en grande partie parce que les gouvernements ont résisté à ce qu’ils perçoivent comme une ingérence extérieure, insistant sur le fait que leurs crises respectives sont des affaires intérieures. En Libye, l’UA est dans l’ensemble restée spectatrice alors que la transition politique risque de dérailler. Le Tchad et la Somalie ont tous deux rejeté le choix du haut représentant de l’UA, remettant en question l’acceptation par les Etats membres de sa primauté en matière de paix et de sécurité sur le continent.

La réponse incohérente de l’UA à la série de changements anticonstitutionnels de gouvernement a été particulièrement préjudiciable. La norme établie par l’UA consistant à condamner les coups d’Etat, souvent saluée comme une réalisation majeure de ses vingt années d’existence, a subi un coup dur lorsque son Conseil de paix et de sécurité (CPS) a décidé de maintenir l’adhésion du Tchad après la prise du pouvoir par les militaires en avril, à la suite de la mort soudaine du président de longue date. Bien qu’il ait rapidement suspendu la Guinée et le Mali après des prises de pouvoir militaires de septembre et mai, le Conseil était profondément divisé lorsqu’il s’est agi de formuler une réponse au coup d’Etat d’octobre à Khartoum. Toutefois, l’UA a quelque peu rétabli la confiance dans sa volonté de faire respecter ce principe clé lorsque, après d’intenses délibérations, le CPS a décidé de suspendre le Soudan. Plus récemment, le 24 janvier 2022, les militaires burkinabè ont renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, une décision que le président de la Commission de l’UA a rapidement condamnée. Le CPS a ensuite suspendu le Burkina Faso le 31 janvier.

L’UA a remporté quelques victoires au cours de l’année écoulée. Elle a joué un rôle positif en veillant à ce que le conflit électoral en Zambie se termine par un transfert de pouvoir pacifique et sans heurts. Elle a persévéré dans sa réponse énergique à la pandémie de Covid-19, en faisant pression pour un accès équitable aux vaccins et un allègement de la dette des pays particulièrement vulnérables dont l’économie est en crise à cause de la pandémie. La crise sanitaire est loin d’être terminée : la plupart des pays du continent sont confrontés à des taux de vaccination excessivement bas, car les systèmes de santé sous-financés peinent à fournir les vaccins disponibles dans les zones rurales, tandis que les messages des gouvernements nationaux n’ont guère contribué à vaincre l’hésitation à se faire vacciner, même parmi le personnel de santé. L’UA a néanmoins soutenu l’acquisition de près de 500 millions de doses de vaccin pour le continent, la Chine s’engageant à fournir un milliard de doses supplémentaires au cours de l’année à venir.

Le sommet de février verra la présidence de la Conférence des chefs d’Etat de l’Union africaine, le plus haut organe décisionnel de l’organisation, passer de la République démocratique du Congo au Sénégal pour un mandat d’un an. Le président sénégalais Macky Sall a déclaré qu’il se concentrerait sur le Covid-19 pendant sa présidence, en s’efforçant notamment de garantir l’accès à davantage de vaccins en provenance de l’étranger et d’accélérer la fabrication de vaccins en Afrique. Ses priorités en matière de paix et de sécurité seront inévitablement déterminées par les événements sur le terrain, mais il devra probablement accorder une attention particulière à la lutte contre le terrorisme, compte tenu de la menace croissante du jihadisme au Sahel.

Le CPS sera également entièrement renouvelé au cours du sommet, puisque les quinze membres arriveront bientôt au terme de leur mandat de deux ou trois ans. Le résultat des élections du Conseil influencera l’orientation de l’UA, en particulier autour de questions litigieuses comme les changements anticonstitutionnels de gouvernement, à un moment où le continent est confronté à de nombreuses crises urgentes. Outre les conflits et les crises déjà en cours, plusieurs élections nécessiteront l’attention de l’UA au cours de l’année 2022, notamment la course à la présidence très tendue au Kenya, les scrutins retardés en Somalie et les élections au Tchad et en Libye qui devraient marquer des étapes importantes dans la transition vers un régime démocratique. Pour sa part, il est peu probable que le gouvernement de transition du Mali respecte son engagement d’organiser des élections en février. Le défi pour l’UA sera de faire en sorte que ces processus suivent leurs cours.

La vingtième année de l’organisation sera également une année importante pour l’engagement multilatéral. Les dirigeants de l’UA et de l’Union européenne doivent se réunir pour leur sommet triennal – reporté depuis 2020 – les 17 et 18 février à Bruxelles. L’Egypte accueillera la COP 27, la prochaine édition de la conférence annuelle des Nations unies sur le changement climatique, ce qui donnera l’occasion à l’UA d’orienter les conversations mondiales sur la façon dont le changement climatique alimente les conflits.

Lorsque les dirigeants africains se réuniront en février, les crises de paix et de sécurité les plus urgentes du continent devraient figurer parmi leurs priorités. Les huit domaines dans lesquels Macky Sall, ses homologues et l’UA au sens large devraient concentrer leur énergie en 2022 sont les suivants :

Maintenir le cap de la transition au Tchad ;

Obtenir un cessez-le-feu en Ethiopie ;

Elaborer une stratégie pour le retour de Libye des combattants étrangers ;

Promouvoir une approche multidimensionnelle de la crise au Cabo Delgado au Mozambique ;

Soutenir le dialogue au Sahel ;

Réformer la mission de l’UA en Somalie ;

Contribuer à restaurer la transition du Soudan ;

Inscrire la sécurité climatique à l’ordre du jour international ;



Cette liste n’est certainement pas exhaustive, mais elle met en évidence les opportunités qui pourraient permettre à l’UA de jouer un rôle positif déterminant, d’endiguer les conflits et de sauver des vies au cours de l’année à venir. Alors qu’elle célèbre ses vingt ans, l’organisation devrait chercher à redynamiser son rôle en matière de paix et de sécurité sur le continent et à redoubler d’efforts pour faire face aux crises auxquelles l’Afrique est confrontée.