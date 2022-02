Madagascar: Andry Rajoelina - Lancement de la distribution des "vatsy tsinjo"

Conformément à ce qui a été annoncé, le président Andry Rajoelina a donné le coup d'envoi de la campagne de distribution des "vatsy tsinjo" au profit des sinistrés des dernières intempéries, hier.

Accompagné de son épouse Mialy Rajoelina et de quelques membres du gouvernement, le chef de l'Etat s'est rendu, respectivement au stade d'Alarobia et au stade Maki Andohatapenaka pour cette occasion. Les familles sinistrées au niveau du 3ème et du 1er arrondissement sont les premiers bénéficiaires de cette action sociale, qui consiste à offrir un pack composé de 25 kg de riz, de boîtes de sardines, d'un litre d'huile alimentaire, de légumineuses, de savons, de "Koba Aina", de boîtes de lait concentré, de sel et d'un paquet de tambavy CVO aux familles nécessiteuses. " Nous avons fait en sorte que ces aides soient suffisantes pour satisfaire les besoins de chaque ménage pendant un mois ", a déclaré le président Andry Rajoelina.

Au niveau du 3ème arrondissement, 683 sinistrés ont reçu leur part de "vatsy tsinjo" hier lors de cette première journée de distribution. On compte, en revanche, 1.018 sinistrés bénéficiaires pour le 1er arrondissement. Dans sa prise de parole, le chef de l'Etat a annoncé que la distribution se poursuivra au niveau de toutes les communes et tous les fokontany touchés par les inondations. Il a également annoncé qu'outre le "vatsy tsinjo", chaque ménage recevra aussi le "tosika fameno" qui consiste en l'allocation d'un appui financier d'un montant de 100.000 ariary. Depuis un certain temps, les équipes des ministères concernés sont à pied d'œuvre pour assurer la distribution des carnets de fokontany digitalisés au niveau de chaque quartier.

Et ce, afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de ménage oublié ou mis à l'écart. Par ailleurs, durant cette descente, le président Andry Rajoelina a aussi annoncé que des mesures ont été prises afin que l'on puisse réhabiliter dans les meilleurs délais les infrastructures endommagées lors de ces intempéries.