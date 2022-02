Madagascar: Judo / Grand Slam de Paris - Rico et Christiane en lice

Deux judokas représenteront Madagascar au Grand Slam de Paris. Une grande compétition d'ouverture de la saison mondiale du judo.

La Fédération malgache de judo (FMJ) a dévoilé, hier, les noms des deux judokas expatriés malgaches qui participeront au Grand Slam de Paris. Un grand évènement qui se déroulera les 5 et 6 février dans la capitale française. Il s'agit notamment de Rico Andriamanantsoa, un multidisciplinaire déjà médaillé de bronze en jujitsu en 2015 et non moins troisième aux championnats de France militaires chez les hommes et Christiane Vital, une brillante judoka des championnats de France chez les dames.

Ils se sont engagés respectivement dans la catégorie -73 kg et -57 kg. Nos porte-fanions seront coachés par leur compatriote et l'olympien malgache Fetra Ratsimiziva. La dernière participation de Madagascar à ce tournoi mythique remonte en 2019. Cinq judokas y ont été en action mais ils ont tous été éliminés d'entrée. En effet, nos athlètes n'arrivaient pas à aller loin dans cette compétition à l'époque. Cette année ne sera pas forcément la même car Rico et Christiane veulent relever un défi. Le Grand Slam de Paris n'est autre qu'un début des échéances internationales pour cette saison. La prochaine compétition aura lieu les 26 et 27 février à l'occasion de l'Open international de Saint-Denis à La Réunion.

La saison lancée. Dans la première liste des activités établies dans le calendrier de la FMJ se trouvent les examens de passage de " dan " pour les ligues Analamanga et Vakinankaratra. Ce rendez-vous s'est tenu samedi au Madagascar Judo Institut à Faravohitra. Vingt-sept candidats, issus de ces deux ligues ont participé à ce passage de grade. Ils ont tous obtenu leurs " dan " avec mention bien ou très bien pour certains. Ils ont validé tous les quatre unités de valeur à savoir le kata, l'expression technique, la connaissance de l'environnement sportif (arbitrage, historique, actualités judo) et les travaux de recherches présentés sous forme de mini-mémoire pour le 3e dan.

Cependant, deux judokas ont obtenu le grade de 3e dan, trois pour le 2e dan et 22 pour le 1er dan. " Cet examen nous a permis d'évaluer le niveau de connaissance technique globale et de réajuster notre politique de renforcement de capacité. Nous sommes agréablement surpris du niveau malgré le contexte sanitaire qui a engendré la fermeture des dojos et le manque de stage. Confiants pour l'avenir, les jeunes pointent leur nez et se sentent remotivés. Beaucoup de programmes de formation seront mis en place prochainement. La prochaine session pour les autres ligues est prévue pour le 25 février à la veille du test match et le 14 avril lors de la coupe de Madagascar ", a fait savoir le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro.