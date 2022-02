Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - " Non au harcèlement contre les opposants "

Hery Rajaonarimampianina multiplie les sorties médiatiques

Depuis son lieu de résidence actuel à Paris, l'ancien président a soulevé que la propagation de la Covid-19 est toujours une menace qui plane sur le pays.

Sur le plan politique, Hery Rajaonarimampianina a soutenu qu'il est temps de " prôner la réconciliation nationale et promouvoir la stabilité politique ". Il appelle, à cet effet, de " faire cesser la haine et le harcèlement contre les opposants du régime ". " La stabilité politique est une condition requise dans le cadre des négociations avec les partenaires financiers du pays " a-t-il affirmé dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de ses partisans, hier. Il est " urgent ", selon ce dernier, " de reconstruire et de se relever " après le passage de Ana dont le bilan ne fait qu' " accentuer la pauvreté dans le pays " soutient-il. L'économie du pays a payé un lourd tribut, toujours selon Rajaonarimampianina, suite aux intempéries provoquées par ce cyclone.

Stratégie. " Des infrastructures, routes et chemin de fer, ont été détruites, des terrains de culture inondés, le cheptel d'élevage décimé " seront, entres autres, les pertes visibles après le passage de Ana, selon l'ancien président. Mais " l'inflation serait également inévitable " a-t-il poursuivi. Sur le plan social, les dégâts sont également énormes, selon Hery Rajaonarimampianina. " L'insécurité va prendre de l'ampleur et l'éducation de base est impactée " a-t-il soulevé. Mais " il y est réellement question de la capacité stratégique et d'anticipation du régime à faire face aux catastrophes " martèle-t-il. L'ancien président met ainsi le gouvernement actuel devant ses responsabilités face à ces dégâts. Et, dans ce cadre, il n'occulte pas le sujet lié à la pandémie.

Moins de 3%. Pour l'ancien président, comme les autres opposants, la vaccination est une " priorité " afin de pouvoir mieux lutter contre la Covid-19 dans le pays. Hery Rajaonarimampianina, qui a reçu des injections en France, estime que les vaccins sont des armes efficaces, comme dans plusieurs pays, pour lutter contre la pandémie et éviter les risques d'hospitalisation. Dans le pays, les dirigeants ne sont pas très enthousiastes à promouvoir la vaccination tant recommandée par les partenaires techniques et financiers et d'autres organisations, comme l'Église catholique. Les derniers chiffres avancés par le ministère de la Santé Publique affichent un taux de couverture vaccinale de moins de 3% de la population. Selon Hery Rajaonarimampianina, le gouvernement en place devrait " savoir identifier les priorités ".